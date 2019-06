Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem im Wochenverlauf mehrere Einzelhandelsunternehmen wie z.B. Capri Holding (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX), Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016), PVH (ISIN: US6936561009, WKN: A1JHA5) und Tilly's (ISIN: US8868851028, WKN: A1JXJK) bei den Quartalszahlen oder -ausblicken enttäuscht hatten, rasselte am letzten Freitag auch der Kurs des Bekleidungseinzelhändlers Gap (ISIN: US3647601083, WKN: 863533) nach unten (-9,3%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Gap habe neben schwachen Quartalszahlen auch den Ausblick verringert. Die US-amerikanische Großhandelskette Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351) habe zwar im dritten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen übertroffen, habe aber unter der Ankündigung gelitten, seine Waren als Folge der Zölle auf chinesische Importe verteuern zu müssen. Der Kurs habe um 0,8% nachgegeben. Dell (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP) (-10,3%) habe neben einem Umsatzrückgang insbesondere auch eine schwächere Nachfrage aus China gemeldet. Die Papiere von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG) hätten am Freitag wieder um 1,5% höher notiert, nachdem der Fahrdienstvermittler am Tag davor einen - zuvor signalisierten - Quartalsverlust von rund USD 1,1 Mrd. eingefahren habe.



Am Mittwoch dieser Woche werde voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200) Zahlen vorlegen. In den USA berichte das Softwareunternehmen Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V) am Dienstag nachbörslich und der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4) am Freitag. (03.06.2019/ac/a/m)





