Für eine Kaufempfehlung/Übergewichten von Aktien erscheine es uns deshalb nach wie vor zu früh - dazu würde eine neuerliche Eskalation im Handelsstreit, der die Märkte noch einmal absacken lasse, dann eine bessere Gelegenheit bieten, und bis zu den US-Wahlen am 6. November sei dafür noch Zeit genug.



Die Stabilisierung an den internationalen Märkten in den letzten Tagen lege aber nahe, dass der Marktrückgang der letzten Wochen jetzt schon einiges an negativer Erwartung eingepreist habe. Außerdem habe das VIX-basierte Aktienmodell der Analysten mit Schlusskurs gestern ein erstes kurzfristiges Kaufsignal gegeben, und in Kürze beginne die (voraussichtlich neuerlich sehr positiv ausgefallene) US-Berichtssaison (Alcoa 18. Juli). Damit eine kurzfristige Markterholung den Gewinn aus ihrem Aktienverkauf von Mitte Juni nicht wieder zu Nichte mache, würden sie ihre mittelfristige Empfehlung mit dieser Aussendung für alle gecoverten Aktienmärkte von "Verkauf" auf "Halten" zurücknehmen und auch in ihrer kurzfristigen "Multi Asset Strategy" die Untergewichtung vom 19. Juni auf "neutral" zurücknehmen (zulasten Staatsanleihen).



Eine weitere Kurserholung würde anschließend bessere Niveaus für einen neuerlichen kurzfristigen Verkauf bieten, während die Analysten einen langfristigen Kauf (wie oben beschrieben) erst auf tieferen Kursen in Betracht ziehen würden (oder wenn die Gefahr eines Handelskriegs tatsächlich nachhaltig abgewandt worden sei). (06.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen kam der starke Aktienmarktrückgang der letzten Wochen zum Stillstand und eine Erholungsbewegung setzte ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Positiv sei zu vermerken, dass Neuwahlen in DE hätten vermieden werden können, zunehmend einflussreiche US-Institutionen (Chamber of Commerce, General Motors, etc.) sich gegen die Handelspolitik des Präsidenten aussprechen würden, und im Autostreit USA/EU habe der US-Botschafter in Deutschland die Möglichkeit eines Kompromisses bei entsprechendem EU-Entgegenkommen ins Spiel gebrachte. Die Analysten würden zwar weiterhin keine rasche Entspannung im Handelsstreit erwarten, im Gegenteil, ein weiteres Aufschaukeln der martialischen Rhetorik entspräche eher dem derzeitigen US-Stil. Und mit heute Freitag sei mit dem Aktivieren der US-Handelssanktionen gegen China (vorerst rund USD 34 Mrd., mit weiteren 16 Mrd. voraussichtlich am 13. Juli) und entsprechenden Gegensanktionen Chinas der nächste Schritt im eskalierenden Handelsstreit getan worden (worauf weitere US-Zölle folgen dürften).