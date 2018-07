Wien (www.aktiencheck.de) - Große Gewinner im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) waren gestern die Autohersteller Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) (+2,45%), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) (+3,72%) sowie Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) (+4,05%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000), Heinrich Hiesinger, kündigte seinen Rücktritt an und bat den Aufsichtsrat um die Auflösung seines Mandats, so die Analysten der RBI. Der Aktienkurs habe positiv reagiert und mit einem Plus von 2,63% geschlossen.Im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich das Technologie-Unternehmen Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020) positiv hervortun können. Die Aktie habe um 2,64% zugelegt, nachdem die Konzernführung gestern mitgeteilt habe, dass das Verkaufsverbot von Speicherchips in China kaum Auswirkungen auf den Umsatz haben werde. (06.07.2018/ac/a/m)