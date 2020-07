Ebenso enttäuschende Nachrichten habe das Management von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) (-1,9%) bei seiner Hauptversammlung verkündet. Wenngleich man eine Stabilisierung der Nachfrage im Premiumsegment wahrnehme, erwarte man trotzdem einen operativen Verlust im zweiten Quartal.



Der Jeans-Hersteller Levi Strauss (ISIN US52736R1023/ WKN A2PFHR) (-11,2%) habe bekannt gegeben, nach einem drastischen Umsatzrückgang von mehr als 60% und roten Zahlen in der Corona-Krise etwa 15% seiner Stellen abbauen zu wollen.



Spekulationen über den Zeitpunkt der Einführung eines abonnementbasierten Dienstes namens Walmart+ trieben die Aktie des US-Einzelhandelskonzerns Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) (+1,2%) in die Höhe, laut Medienberichten solle dieser noch im Juli starten.



Nachbörslich stark gezeigt habe sich die Aktie des deutschen Softwareherstellers SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) (+2,2%), die Vorabzahlen zum abgelaufenen Quartal hätten trotz Corona-Krise einen Anstieg der Marge und des Betriebsergebnisses gezeigt. (09.07.2020/ac/a/m)







Man rechne "mit einem sehr schwierigen dritten Quartal" und einem Umsatz unter dem Vorjahresniveau, so der Vorstandschef auf der Hauptversammlung.