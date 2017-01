Wien (www.aktiencheck.de) - Der zweitgrößte US-Ölkonzern Chevron hat unterstützt durch ein rigoroses Sparprogramm im vierten Quartal zwar einen Gewinn pro Aktie von USD 0,22 nach einem Verlust gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum erwirtschaftet, doch lag dieser deutlich unter den Analystenerwartungen von USD 0,64, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Das Verfehlen der Schätzungen sei dem Downstream-Bereich zuzuschreiben, wo ein Gewinneinbruch um 65% zu Buche gestanden habe. Der Umsatz in Höhe von 31,5 Mrd. habe hingegen über dem Konsensus von USD 30,3 Mrd. gelegen. Die Aktie habe rund 2,4% verloren. Nach einem Verlust im Vorjahr habe der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive in Q4 mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von USD 0,75 (im Rahmen der Erwartungen) aufwarten können. Allerdings hätten Währungsschwankungen den Quartalsumsatz belastet, welcher um 4,5% auf USD 3,72 Mrd. gesunken sei und die Schätzungen von USD 3,87 Mrd. verfehlt habe. Die US-Fluggesellschaft American Airlines habe im 1. Quartal den Umsatz um 1,3 Prozent auf 9,8 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der Gewinn habe bei USD 0,92 je Aktie gelegen. Der Konzern habe Aktienrückkäufe über USD 2,0 Mrd. angekündigt. (30.01.2017/ac/a/m)







