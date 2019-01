Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern vor US-Börsenstart gab Bristol-Myers (ISIN US1101221083/ WKN 850501) (-13,9%) die Übernahme von Celgene (ISIN US1510201049/ WKN 881244) (+20,7%) in einer Kombination aus Aktien und Cash für USD 74 Mrd. bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) (-3,5%) habe einem Bloomberg-Bericht zufolge sein reduziertes Ziel für die Flugzeug-Auslieferungen für das Geschäftsjahr 2018 von 800 Stück mit 790 knapp verfehlt, offizielle Zahlen dazu würden am 11. Januar veröffentlicht.Nach dem reduzierten Umsatzausblick für das abgelaufene Quartal sei die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) gestern um fast 10% gefallen und habe im gesamten Tech-Bereich und speziell in seiner Zuliefererkette durchwegs für starke Kursrückgänge gesorgt, u.a. ams (ISIN AT0000A18XM4/ WKN A118Z8) (-23,2%), Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) (-12,3%), Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) (-8,9%), Cirrus (ISIN US172755100/ WKN 877381) (-8,5%), Lumentum (ISIN US55024U1097/ WKN A14WK0) (-8,4%) und Texas Instruments (ISIN US8825081040/ WKN 852654) (-5,9%). (04.01.2019/ac/a/m)