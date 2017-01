In der Summe würden die Markteilnehmer aber weiterhin recht gelassen auf die erhöhten politischen Risiken in Nordamerika reagieren. Diese Tatsache lasse sich auch damit erklären, dass von den Marktteilnehmern beim Blick auf die neue Wirtschaftspolitik in Washington durchaus bestimmte Chancen gesehen würden. Sollte es der Regierung unter Donald Trump wirklich gelingen, ein nachhaltig höheres Wirtschaftswachstum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu erreichen, würde sich ein für die Dividendenpapiere positives Umfeld ergeben. Insofern seien am aktuellen Rand Chancen und Risiken zu erkennen. In diesem Umfeld komme, trotz offenkundiger Sorgen um die Ausrichtung der US-Handelspolitik, zumindest kein großer Druck auf die Kurse an den internationalen Aktienmärkten auf.



Zu Beginn des letzten Jahres habe der chinesische Aktienmarkt durch regelrechte Turbulenzen auf sich aufmerksam gemacht. Am aktuellen Rand liege die Vermutung nahe, dass die Entscheidungsträger der Zentralregierung in Peking neuerliche Verwerfungen beim Shanghai Composite bzw. an der Börse in Shenzhen vermeiden möchten. So würden derzeit staatliche Investoren Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg folgend für eine Nachfrage nach chinesischen Dividendentiteln sorgen. Auf der anderen Seite sollten Großinvestoren Signale zum Halten von Aktien erhalten haben. In der Summe gehe der Umsatz an den Börsen in Shanghai und Shenzhen deutlich zurück, was zumindest nicht für eine hohe Attraktivität chinesischer Dividendentitel spreche.



Auch andernorts in Asien sei kaum von übermäßiger Euphorie der Investoren zu sprechen. Die Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen des neuen wirtschaftspolitischen Kurses der Vereinigten Staaten bleibe ein großes Thema. Immerhin könnten exportorientierte japanische Unternehmen von einem stärkeren US-Dollar profitieren. (23.01.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Start der neuen Handelswoche waren Gewinnmitnahmen angesagt, die den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in Richtung 11.500 Punkte gedrückt haben, so die Analysten der Nord LB.Nachdem die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten zwischenzeitlich fast schon durch Euphorie gekennzeichnet gewesen sei, habe die Rede des neuen US-Präsidenten zu seiner Vereidigung gewisse Sorgenfalten bei den Anlegern ausgelöst. Die Investoren hätten versöhnliche Töne vermisst. Donald Trump scheine - seinen Worten folgend - eine stark auf die heimische Ökonomie fokussierende Wirtschaftspolitik betreiben zu wollen. In diesem Kontext würden am Aktienmarkt natürlich gewisse Bedenken bezüglich der Umsetzung protektionistischer Maßnahmen der neuen US-Regierung aufkommen. Entsprechend würden sich die Investoren beispielsweise gewisse Sorgen um die Aussichten für die exportorientierten deutschen Unternehmen machen. Auch der Euro könne von dem veränderten politischen Umfeld in Washington profitieren, was in Europa zusätzlich noch leichte Bedenken mit Blick auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie auslöse.