Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), nach den deutlichen Vortagesverlusten, stabilisieren, so die Analysten der Helaba.



Am Ende des Tages habe ein Plus in Höhe von 0,17 % auf 12.452,05 Punkte verbucht werden können. Wie zuletzt sei jedoch deutlich geworden, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Ratssitzung mit Engagements zurückgehalten hätten. Darüber hinaus hätten der über 1,15 notierende Euro sowie der nahende, kleine Verfall, eine Rolle gespielt. Trotz des leichten Rückenwindes für den DAX habe die Risikoaversion, gemessen am V-DAX (13,50 vs. 13,48) weiter zugenommen. Nicht zuletzt auf saisonaler Basis müsse damit gerechnet werden, dass das Kurspotenzial auf der Oberseite begrenzt bleibe. In den USA habe der Dow Jones einen neuen Schlussrekord markiert. Der S&P 500 habe sowohl ein neues Allzeit- als auch ein Schlusskurshoch markiert.



Das mittelfristige Verkaufssignal, ausgelöst durch einen Rutsch des DAX unter die 55-Tagelinie (12.642), sei zuletzt durch einen Richtungswechsel des Durchschnitts wiederholt bestätigt worden. Gleiches sei auch im Hinblick auf den tertiären Trend zutreffend. Insofern scheine es lediglich eine Frage der Zeit zu sein, wann die nächsten Supports (12.430, 12.371, 12.367 und 12.315) einem Test unterzogen würden. Sollte insbesondere Letztgenannter durchbrochen werden, wäre der Weg in Richtung der 200-Tagelinie (11.777) relativ frei. (20.07.2017/ac/a/m)