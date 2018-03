Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem bereits die Monatsbilanz des Februars mit einem Abschlag in Höhe von 5,7 Prozent negativ ausfiel, ging es auch zu Beginn des neuen Börsenmonats für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter abwärts, so die Analysten der Helaba.Insgesamt passe die Entwicklung zum übergeordneten Abwärtstrend, innerhalb dessen sich die laufende temporäre Erholungsbewegung (diese habe bis zum 38,2%-Retracement geführt) bereits in Kürze ihrem Ende nähern könnte. Neben verschiedenen, technischen Faktoren würden auch die Angst vor weiter steigenden Zinsen sowie die anstehenden Politikentscheidungen (Wahl in Italien, SPD-Groko-Abstimmung) eine große Rolle am Markt spielen.Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein könne, die im Chartbild auftretenden Warnhinweise zu beachten. Zuletzt sei der DAX an einer Gann-Linie, an einem Retracement, einem LMA (Lower Moving Average) sowie am abwärts gerichteten 21er-Fractal-Moving Average (12.460) gescheitert. Auch die Tageskerze vom Mittwoch, welche einem sogenannten "gravestone doji" sehr nahe gekommen sei, habe ernstzunehmende Hinweise geliefert. Gestern sei bereits die Unterstützung bei 12.280 und 12.185 Zählern durchbrochen worden, heute könnten die Marken bei 12.092 und 12.058 Punkten folgen. Das letzte Swing Low finde sich bei 12.003 Zählern, weitere Orientierungsmarken würden sich bei 11.969, 11.898 und 11.691 Punkten ausmachen lassen. (02.03.2018/ac/a/m)