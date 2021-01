Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DAX S&P 500 und NASDAQ erzielten in der vergangenen Woche neue Allzeithochs, so die Analysten der DekaBank.Die "Bullen" hätten fast durchgängig das Sagen gehabt. Haupttreiber seien gute Konjunkturdaten und - wegen des Wahlausgangs in Georgia - Hoffnungen auf ein weiteres US-Fiskalpaket gewesen, nachdem erst an Weihnachten ein 900 Mrd.-US-Dollar-Paket beschlossen worden sei. Der daraus resultierende Zinsanstieg habe zu einer Branchenrotation geführt und u.a. Bank- und Energieaktien begünstigt. Letzteren habe zudem der spürbare Ölpreisanstieg geholfen.In dieser Woche stünden die US-Konjunkturdaten im Fokus. Spannend werde es am Freitag, wenn die US-Berichtssaison mit drei Großbanken richtig starte. Auch wenn die Aktienmärkte kurzfristig überhitzt aussehen würden, seien sie mittel- und langfristig attraktiv. Denn die Nach-Corona-Erholung sollte zu deutlich steigendenden Unternehmensgewinnen führen, und die Zinsen würden niedrig bleiben. (Ausgabe vom 11.01.2021) (13.01.2021/ac/a/m)