Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,8% korrigiert und bei 26.470 Punkten geschlossen. Die Sektorrotation hin zu zyklischen Werten habe sich fortgesetzt, Energieaktien (+2,1%), Finanzwerte (+1,3%) und zyklische Konsumwerte (+1,3%) hätten sich gegen den Trend positiv entwickelt, während Technologieaktien (-1,5%) am stärksten korrigiert hätten. Die Woche habe im Zeichen der Berichtssaison gestanden, einige der Highflyer in diesem Jahr, wie Microsoft und Tesla hätten zwar die Erwartungen mit ihren Quartalsergebnissen übertroffen, seien aber abverkauft worden. Trotz der Konsolidierung in der vergangenen Woche habe sich der Dow Jones über der 200-Tage-Linie (aktuell bei 26.235 Punkten) behaupten können, aber das Gap vom 5. Juni bei 26.837 Punkten habe sich zunächst als Widerstand für weitere Kursgewinne herauskristallisiert.



Auf der Oberseite müsste der Dow Jones das Verlaufshoch vom 8. Juni bei 27.580 Punkten überwinden, um weiteres Potenzial in Richtung des nächsten Gaps bei 28.403 Punkten entwickeln zu können. Ohne weitere Konsolidierung würden die Analysten dieses Szenario aktuell für wenig wahrscheinlich halten und davon ausgehen, dass das Aufwärtspotenzial auf Sicht der nächsten Wochen begrenzt sei. Auf der Unterseite sei die 200-Tage-Linie die nächste Unterstützung (aktuell bei 26.235 Punkten), auch im Bereich von 25.000 Punkten würden die Analysten den Dow Jones gut unterstützt sehen. Dennoch wäre eine Konsolidierung zumindest bis in den Bereich von 24.000 Punkten ideal. Aus ihrer Sicht überwögen aktuell nach wie vor die Risiken, sodass sie das Aufwärtspotenzial für begrenzt halten würden.



Die Analysten würden die US-Börsen aktuell an einer entscheidenden Position sehen, denn bei der Rally der letzten Wochen könnte es sich lediglich um eine Bärenmarktrally gehandelt haben. Dann müssten sich die Marktteilnehmer jetzt defensiver positionieren. Die US-Indices müssten sich aktuell stabil über der 200-Tage-Linie halten, um eine Bestätigung für weiteres Aufwärtspotenzial generieren zu können.



Der Bund-Future notiere derzeit bei 176,21 Prozentpunkten. Bis zu den Eröffnungskursen am Freitag habe es den Anschein, als könnte der Bund-Future den starken Widerstand bei 177 Prozentpunkten überwinden. Gute Konjunkturdaten aus Deutschland sowie Frankreich hätten im weiteren Verlauf zu stärkeren Abgaben geführt. Diese Entwicklung sei umso erstaunlicher, als doch zeitgleich die Aktien auf der Verkaufsseite gestanden hätten. Auf der Unterseite würden sich Haltemarken bei 176 sowie 175,54 Prozentpunkten finden. Auf der Oberseite gelte es die starken Widerstände bei 176,95/98 Prozentpunkten sowie 177,35 Prozentpunkten zu überwinden.



Aufgrund der Saisonalität sowie der weiterhin dünnen Umsätze bei den Aktien würden sich die Analysten nach wie vor umsichtig positionieren. Sie würden bei einer leicht untergewichteten Aktienquote bleiben. (27.07.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ging am Freitag mit einem Punktestand von 12.812 Punkten aus dem Handel und beendete die Woche mit einem Minus von 0,45%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Neben den Meldungen zum Stand der Corona-Pandemie belaste erneut der sich verschärfende Tonfall zwischen den USA und China. Und nicht zuletzt habe es bei den US-Arbeitsmarktdaten den ersten Anstieg seit Wochen gegeben, sodass Zweifel über eine schnelle Konjunkturerholung in den Vordergrund rücken würden. Nachdem der DAX in den letzten Tagen mit 13.314 Punkten das Jahresschlussniveau 2019 leicht übertroffen habe, sei es in der Folge mit den Kursen abwärts gegangen. In der heutigen Eröffnung starte der DAX auf Schlusskursniveau vom Freitag. Der steile Aufwärtstrend stehe somit auf dem Prüfstand. Das positive Signal vom MACD dürfte mittlerweile verpufft sein. Es dürfte angesichts der Fülle an Belastungsfaktoren schwerfallen, dass die alten Tops erreicht würden. Aufgrund der Saisonalität würden die Analysten in den kommenden Wochen eher fallende Kurse erwarten, ein Test der Marke von 11.600 Punkten würde die Analysten nicht überraschen.Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.310 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von 1,62% erzielt. Nach einem starken Wochenstart in der vergangenen Woche hätten die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang deutlich nachgegeben, nachdem die Infektionszahlen wieder angestiegen seien und Lockerungen partiell wieder hätten zurückgenommen werden müssen. Zudem hätten die Spannungen zwischen den USA und China wieder zugenommen und manche Technologieunternehmen hätten die hochgesteckten Erwartungen an das zweite Quartal nicht erfüllen können. Charttechnisch betrachtet, habe die wichtige 200-Tage-Linie bei 3.353 Punkten nicht gehalten werden können, sodass das positive Aufwärtsmomentum aus den vergangenen Wochen nicht habe aufrechterhalten werden können.