Oberursel (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der Aktienindices und deren fundamentales Grundgerüst haben sich 2019 kontinuierlich divergent entwickelt, so Marc Sattler, Vorstand der Bank für Vermögen (BfV) im Bereich Investment Research und Vermögensverwaltung, in der aktuellen Ausgabe vom "Investment Radar".



Auf der einen Seite würden die Gewinne der Unternehmen sinken und auf der anderen Seite würden die Aktien steigen. Das führe zu noch höheren Bewertungen. Aus der langfristigen Betrachtungsweise heraus kennzeichne eine derartige Lage kein attraktives Investitionsumfeld. Zudem sei die Unsicherheit rund um die weitere konjunkturelle Entwicklung hoch. Entsprechend hätten sowohl die New York FED als auch Atlanta FED ihre Konjunkturprognosen der US-Wirtschaft für das vierte Quartal 2019 auf die niedrigsten Werte in diesem Zyklus gesenkt. Die gegenseitigen Strafzölle würden den Handel zwischen China und den USA immer tiefer einbrechen lassen. Der Konflikt bremse die Ausfuhren Chinas, drossele die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern und schwäche die Weltkonjunktur.



Denkbar sei, dass sich US-Präsident Donald Trump das Ass einer Einigung im Ärmel behalte für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Sollte die US-Konjunktur weiter in Richtung einer Rezession abrutschen und die Aktienmärkte mal wieder 10 bis 20 Prozent korrigieren, könnte er einen dann plötzlichen Deal aus dem Hut zaubern und die Lage zu seinen Gunsten drehen. Bis dahin stütze sich die Rally der Aktien auf Hoffnungen und Liquidität, die die Märkte auf neue Hochs treibe. Mittel- bis langfristig ergebe beides jedoch kein solides Fundament. Daher bleiben wir trotz steigender Kurse weiter tendenziell vorsichtig und propagieren weiterhin reduzierte Risikoaffinität, auch innerhalb der Aktienallokation, so die Analysten der der Bank für Vermögen. (Ausgabe Dezember 2019) (13.12.2019/ac/a/m)





