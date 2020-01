Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der globale Aktienmarkt aufgrund der Unsicherheit über wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Epidemie in China die letzten Tage herbe Verluste hinnehmen musste - Schätzungen zufolge wurden seit 20.01.2020 1,5 Billionen USD vernichtet - stellte sich gestern eine Kehrtwende ein und die Märkte scheinen sich wieder zu erholen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Märkte hätten sich heute Morgen gemischt gezeigt. Japan könne fester notieren. Hongkong hingegen habe bei seiner Eröffnung nach den Neujahrsfeiertagen erst die Abwärtsbewegung der letzten Tage nachholen müssen und schreibe tiefrote Zahlen. Der chinesische Festland-Markt bleibe weiterhin geschlossen. Mit wenig Spannung werde die heutige Zinsentscheidung der FED erwartet, da kaum Hoffnung auf eine Zinssenkung bestehe.Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leicht höheren Start in den Tag hindeuten. (29.01.2020/ac/a/m)