Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktrückgänge der letzten Tage dauern heute Morgen in Asien an, wo die Indices 1 bis 2% tiefer notieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Angst vor dem Handelsstreit USA-China und dessen zusätzliche Komplikation betreffend die Verhaftung einer chinesischen Top-Managerin auf Betreiben der USA würden nach wie vor belasten. Auch der S&P 500 Future handele 0,7% schwächer und damit auf seinem bisherigen Korrektur-Tief von Ende Oktober. Politische Ängste wie Handelsstreit (neue Deadline 1. März) und die (wahrscheinlich scheiternde) erste Brexit-Parlamentsabstimmung morgen dürften die nächsten Tage über Wirtschaftsdaten dominieren. Die vorbörslichen Indikationen würden heute auch für Europas Börsen eine deutlich tiefere Eröffnung erwarten lassen.



Der Ölpreis sei durch die Förderkürzung um 1,2 Mio. Fass durch OPEC & Co am Freitag stabilisiert worden, habe seine anfänglichen Kursgewinne über USD 63 aber nicht halten können und handele heute Morgen bei USD 62. Einzig der Goldpreis lege dank Auspreisens von US-Zinsanhebungen kräftig zu. (10.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.