Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Märkte setzten ihren Aufwärtstrend fort, wobei die USA Höchststände erreichten und die Schwellenmärkte zurückblieben, so die Experten von La Française AM.



Aufgrund von teilweisen Gewinnmitnahmen und einer gewissen Nervosität hervorgerufen durch die langsamen Impfstoffprogramme außerhalb der USA und Großbritanniens habe sich die Value-Rotation teilweise umgekehrt. Der Technologiesektor habe eine Outperformance erzielt, während der Energiesektor zurückgeblieben sei (S&P +4,1%, Nasdaq +5,1%, MSCI ACWI +3,1%, EURO STOXX 50 +1,2%, STOXX 600 +1,4%, Nikkei +1,2%, MSCI China +0,3%).



Die Berichtssaison beginne diese Woche und die Unternehmen müssten liefern: Im Gegensatz zu dem, was man normalerweise gewohnt sei, hätten die Analysten ihre Schätzungen seit Jahresbeginn kontinuierlich nach oben korrigiert, was auf einen allgemeinen Optimismus bezüglich der Erholung hinweise. (16.04.2021/ac/a/m)





