Aktien



Die Aktienmärkte würden sich momentan in einer Parallelwelt zu den ökonomischen Realitäten bewegen, die das Corona-Virus ausgelöst habe. Es sei schon sehr bemerkenswert, wie erfolgreich die Notenbanken und die Regierungen es geschafft hätten, die Aktienmärkte von der realen Welt zu immunisieren. An den Aktienbörsen werde die Zukunft gehandelt, eine nachträgliche wirtschaftliche Rechtfertigung einer solchen V-Erholung der Aktienmärkte könnte folglich nur durch eine korrespondierende Bewegung in der Wirtschaft erfolgen. Dass ein solcher V-förmiger Wirtschaftsaufschwung stattfinde, sei jedoch mehr als ungewiss. Daher würden die Analysten der National-Bank AG die aktuelle Erholungsbewegung immer noch als auf tönernen Füßen stehend einstufen. Sie würden aber auch kein abruptes Ende der Bewegung erwarten. Nichtsdestotrotz sollten kurzfristige Engagements in die Aktienmärkte konsequenter als sonst ohnehin schon durch entsprechende Absicherungen versehen werden. Trotz aller Unterstützungen der Notenbanken und der Regierungen: Die ökonomische Bremswirkung der Corona-Pandemie werde langanhaltend und umfassend sein. Ein Vorkrisen-Niveau erscheine für eine lange Zeit weder in den USA noch in Europa erreichbar.



Aufgrund der erfolgreich erscheinenden Immunisierung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft würden die Analysten der National-Bank AG ihre Prognosen über alle betrachteten Aktienindices hinweg erhöhen. Sie würden aber zugleich die erheblichen Unsicherheiten betonen, die mit diesen Prognosen verbunden seien. Gerade die Möglichkeit einer zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst oder aber auch die Unsicherheiten, die mit einer möglichen Abwahl Donald Trumps als US-Präsident an den Aktienmärkten einhergehen würden, seien zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht oder nur sehr schwer zu prognostizieren. (03.06.2020/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte preschen weiter voran als gäbe es kein Morgen bzw. keine Corona-Pandemie, so die Analysten der National-Bank AG.Es herrsche aktuell die tiefsitzende Sorge der Investoren vor, den signifikanten Aufschwung zu verpassen. Im englischen Sprachgebrauch existiere dafür ein eigener Ausdruck: "FOMO"-Fear of missing out. Dieses Phänomen sei momentan im ausgeprägten Maße zu beobachten. Es herrsche eine Menge Skepsis bezüglich des laufenden Aufschwungs, aber die Investoren würden kaufen, um nicht an der Seite zu stehen und möglicherweise weitere Kursgewinne zu verpassen. So nähre der Aufschwung den Aufschwung. Wie lange dieses Phänomen anhalte, sei nicht prognostizierbar, es zeige sich aber in den letzten Wochen als sehr stabil. Auch wenn der Optimismus an den Aktienmärkten bereits stark ausgeprägt erscheine, der Trend sei momentan klar aufwärts gerichtet.