Dabei sei der Krieg in der Ukraine nicht der einzige Belastungsfaktor. Die hohen Inflationsraten würden zu steigenden Zinserhöhungserwartungen und anziehenden Renditen führen. Zwar würden Aktien in der Frühphase anziehender Zinsen zumeist weiter zulegen, allerdings unterproportional zu den Unternehmensgewinnen, da ein Teil zum Abbau der hohen Bewertung genutzt werde.



Beim DAX bewege sich die Bewertung inzwischen wieder innerhalb des langfristigen Normalbandes. In den Gewinnerwartungen für das laufende und das kommende Jahr hätten bislang weder Krieg noch steigende Rohstoff- und Energiepreise Spuren hinterlassen. Offensichtlich seien die Unternehmen in der Summe bislang in der Lage, die höheren Kosten weiterzugeben. Dies würden zum einen Umfragen zu den Absatzpreiserwartungen als auch Daten zur Gewinnmarge der DAX-Unternehmen zeigen, die in den vergangenen Monaten kontinuierlich angestiegen sei. Interessant werde es sein, wie sich die Unternehmen in der Berichtssaison zu den Gewinnperspektiven äußern würden und ob sich daraus Revisionsbedarf ergebe.



Ungeachtet dessen sei nach dem zum Teil kräftigen Rebound der vergangenen Wochen künftig mit einer geringeren Dynamik zu rechnen. Dabei könnten die Entwicklungen in der Ukraine zwischenzeitlich für höhere Volatilität sorgen. Insgesamt bestehe aber für die kommenden Quartale moderates Aufwärtspotenzial bei Aktien.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien konnten in den vergangenen Wochen die nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine eingetretenen Kursverluste wieder aufholen und notieren inzwischen sogar wieder höher als vor Kriegsausbruch, so Markus Reinwand, CFA von der Helaba.Dabei hätten sich der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in dieser Phase besser als der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) entwickelt. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer habe sich gemessen an der impliziten Aktienvolatilität wieder zurückgebildet. Der VIX-Index für den S&P 500 bewege sich mit einem Wert von rund 20% wieder nahe bei seinem langfristigen Durchschnitt, während das Gegenstück für den DAX, der VDAX, mit einem Wert von rund 29% noch etwas höher als normal ausfalle. Zwar seien zwischenzeitliche Hoffnungen auf eine Deeskalation zwischen Russland und der Ukraine immer wieder enttäuscht worden. Dennoch hätten sich die Aktienmärkte bislang ausgesprochen robust gezeigt.