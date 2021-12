Zum anderen irritiere die deutlich restriktivere Tonalität der FED in jüngsten Kommentaren die Investorenschaft. Die FED scheine nunmehr die momentanen Inflationsdaten als persistenter einzuschätzen, als noch vor kurzem. Daher könne sie sich nach Aussagen ihres Chefs Powell auch eine raschere Beendigung des "Tapering"-Prozesses vorstellen. Dies würde sicherlich auch einen früheren Beginn des anstehenden Zinserhöhungszyklus bedeuten.



Gerade die Änderung in der Tonalität der FED berge die Gefahr einer deutlichen Verunsicherung der Investoren, seien diese doch nunmehr erstmals seit langer Zeit mit einem etwas restriktiveren geldpolitischen Umfeld konfrontiert. Trotz der zu erwartenden restriktiveren US-Geldpolitik werde das Zinsniveau weiterhin auf einem sehr moderaten Niveau verbleiben. Dies gelte für die USA, aber umso mehr für die Zinsen im Euroraum. Die hiesigen Leitzinsen würden noch lange auf dem momentanen "Nullerniveau" verbleiben. Einer Zinserhöhung im Euroraum stehe dessen signifikantes Nord-Süd Gefälle im Weg.



Aufgrund der skizzierten Belastungsfaktoren würden die Analysten ihre Aktienindexprognosen über die von ihnen betrachteten Zeithorizonte hinweg reduzieren. Die positiven Einflussfaktoren für die globalen Aktienmärkte bestünden grundsätzlich weiter fort. Die Unsicherheitsfaktoren würden jedoch dazu führen, dass die Analysten das Indexpotenzial weniger ausgeprägt als bisher einschätzen würden. Nichtsdestotrotz würden ihre Prognosen weiterhin ein sehr aussichtsreiches Renditepotenzial beinhalten. Dieses basiere vor allem auf der relativen Attraktivität der Aktienanlage im Vergleich zu den nominalbasierten Anlageklassen. Stützung erfahre diese durch die sich weiterhin deutlich im negativen Terrain befindenden Realzinsen.



Das Geldverdienen werde jedoch im Neuen Jahr voraussichtlich schwieriger werden, als über das gesamte Aktienjahr 2021 hinweg, welches bis zum Auftauchen von "Omikron" nahezu nur die Richtung nach oben gekannt habe. Die jüngst signifikant gestiegenen Volatilitätsindices seien möglicherweise ein diesbezüglicher Vorbote. Trotzdem: Interessante Anlagechancen, gerade auf dem Feld der sog. Zukunftsthemen (Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Gesundheitsbranche) würden auch für das Aktienjahr 2022 eine Fülle an renditeträchtigen Investments versprechen. (07.12.2021/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität ist an die Aktienmärkte zurückgekehrt, so die Analysten der National-Bank AG.Nachdem sich über Wochen die Volatilitätsindizes des S&P 500 und auch des DAX auf sehr niedrigen Niveaus befunden hätten, seien diese in den letzten Tagen deutlich nach oben gesprungen. Dies seien klare Anzeichen dafür, dass die Nervosität spürbar zugenommen habe. Ursächlich dafür seien vor allem zwei Gründe: Zum einen das Aufkommen der "Omikron"-Variante des Corona-Virus. Immer noch sei das Rätselraten hinsichtlich der Verbreitung, der Ansteckungsgefahr, der Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe und des Krankheitsverlaufes groß. Bis zu einer stärkeren diesbezüglichen Gewissheit werde es sicherlich noch einige Wochen dauern.