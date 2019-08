Aktien als Alternative



Der Renditedruck auf institutionelle Anleger sei enorm. Es treffe also weiterhin eine enorme Liquidität auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Europäische Standardwerte seien in den letzten 4 Jahren kaum gestiegen und würden aktuell unterhalb des langfristigen Mittels bewertet. Viele Marktteilnehmer seien zudem weiterhin unterinvestiert und wollten bzw. müssen demnächst kaufen.



Vorsicht würden die Experten von Robert Beer Investment jedoch bei hoch bewerteten amerikanischen Technologieaktien walten lassen. Hier würden sich negative Entwicklungen nach IPOs (Uber, Lyft) aber auch bei etablierten Unternehmen häufen, wie z.B. Liquiditätssorgen bei Tesla oder Kartell- und Aufsichtsermittlungen bei Facebook, Amazon.com und Google.



Saisonal schwierige Monate



Trotz allen Optimismus stünden mit August und September die statistisch schwächsten Börsenmonate vor der Tür. Hinzu komme, dass die Marktteilnehmer kurzfristig bereits viel in die Kurse eingepreist hätten. Sofern diese Erwartungen von Unternehmen oder Notenbanken enttäuscht würden, könne es in den nächsten Wochen durchaus zu einer Korrektur oder zumindest kleineren Rücksetzern kommen.



Die jüngste Ankündigung der USA, weitere Strafzölle auf chinesische Waren zu erheben, sei nach Erachten der Experten von Robert Beer Investment erneut nur kurzfristig für die Märkte relevant und solle Druck auf China und die FED ausüben. So preise der Markt inzwischen zwei weitere Leitzinssenkungen bis Jahresende ein.



Daher würden die Experten von Robert Beer Investment insgesamt aber bei ihrer Einschätzung bleiben und das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen. Korrekturen und Rücksetzer sollten daher, bei entsprechend langem Anlagehorizont, immer eine gute Einstiegs- und Nachkaufgelegenheit sein. (02.08.2019/ac/a/m)





