Auch an der Wall Street hätten die jüngsten Anschläge wenig Wirkung hinterlassen. Dow Jones Industrial, S&P 500 sowie Nasdaq Composite seien freundlich in den Tag gestartet und alle drei seien mit einem Aufschlag auf den jeweiligen Vortagesschlussstand aus dem Handel gegangen. Auch hier seien Bankaktien gefragt gewesen. Die Titel von Goldman Sachs oder Bank of America beispielsweise hätten mit +1,7% bzw. +1,0% deutlich kräftiger als der Gesamtmarkt zugelegt.



Die wichtigsten asiatischen Leitindices würden heute Morgen uneinheitlich tendieren. Während am Kabutocho Nikkei 225 und Topix leichter geschlossen hätten sowie die Kurse in Südkorea und Malaysia aktuell moderat nachgeben würden, würden vor allem die chinesischen Festlandsbörsen in Shanghai und Shenzhen fester tendieren. Aber auch in Sydney liege der All Ordinaries im Plus. Traditionell sei der australische Aktienmarkt stark rohstofflastig und die Aktien des Sektors hätten gestern in Europa schon zu den gesuchten Werten gezählt.



Die weihnachtliche Ruhe halte zunehmend Einzug in die europäischen Handelssäle. Der DAX dürfte wenig verändert in den heutigen Handelstag starten. (21.12.2016/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Unbeeindruckt von den Anschlägen in Berlin, Zürich oder Ankara strebten die wichtigsten europäischen Leitindices gestern weiter aufwärts, so die Analysten von Postbank Research.Euro Stoxx und Stoxx 600 hätten 0,6% bzw. 0,5% fester geschlossen. Gefragt gewesen seien in Europa vor allem Aktien von Banken, Versicherern sowie Öl- und Rohstoffkonzernen.