Vorhandene Risikofaktoren würden jedoch nahezu vollständig ausgeblendet. Und diesbezüglich gebe es genug. So würden traditionelle Bewertungsfaktoren wie das KGV in den Hintergrund rücken. Dabei bewege sich die Bewertung aufgrund der gesunkenen Gewinne und der gestiegenen Kurse auf einem signifikant erhöhten Niveau. Die Aktienmärkte seien im historischen Vergleich momentan sehr teuer. Zudem werde der Aufschwung an den Aktienmärkten nur von sehr wenigen Branchen getragen, insbesondere durch den Technologiesektor und die Gesundheitsbranche. Eine breite Aufschwungbewegung sei jedenfalls nicht zu konstatieren. Das könne sich noch ändern, müsse es aber nicht. Im größeren Bild sei natürlich die Gefahr einer zweiten Infektionswelle alles andere als gebannt. Aktuell würden sich die täglichen globalen Infektionsraten in der Nähe der Rekordniveaus bewegen, vor allem getragen durch Infektionswellen in Indien und in Südamerika. Aufgrund der internationalen Verflechtung sei jedenfalls ein Zurückschwappen der Infektionen nach Europa und in die Teile der USA, in denen die Infektionsraten deutlich gesunken seien, nicht auszuschließen.



Aktien



Langfristig werde sich die Tendenz an den globalen Aktienmärkten daran entscheiden, ob der vollzogenen V-Erholung an den Aktienmärkten auch eine korrespondierende V-Erholung der globalen Wirtschaft folge. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös vorherzusagen. Kurzfristig sollte der Aufwärtstrend weiter - trotz gelegentlicher deutlicher Rücksetzer - seine Fortsetzung finden. Die umfassenden Notenbankhilfen würden zu stark wirken und die Hoffnungen auf weitere diesbezügliche Maßnahmen seien zu groß, als das eine abrupte Umkehr der laufenden Erholungsbewegung wahrscheinlich erscheine. Ein stringentes Risikomanagement sei jedoch unabdingbar. (23.06.2020/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Bei einem näheren Blick auf die Aktienmärkte kann man sich des Eindrucks einer stabilen Erholungsbewegung seit den Corona-Tiefs Mitte März nicht erwehren, so die Analysten der National-Bank AG.Auch deutlichere Rücksetzer zu Beginn der letzten Woche seien wieder schnell zurückgekauft worden. Ursächlich für diesen stabilen Trend sei zum einen die durch die umfassenden und beispiellosen Maßnahmen der Notenbanken induzierte Immunisierung der Aktienmärkte von den Folgen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft. Zum anderen bestehe die extrem ausgeprägte Angst der Anleger, weitere Kursgewinne zu verpassen. Der dieser Aufwärtsbewegung zugesprochene Titel der "unbeliebtesten Rally" aller Zeiten beschreibe das Phänomen sehr illustrativ. So lange viele Investoren nicht in ausreichendem Maße im Aktienmarkt investiert seien, solange sei die Rally unbeliebt, weil diese an den Kursaufschlägen nicht partizipieren würden. Je höher der Markt aber steige, desto größer werde der Druck, auch dabei sein zu müssen. Dies führe dazu, dass der Aufschwung den Aufschwung nähre. Aus Sicht der Analysten der National-Bank AG habe die Erholungsbewegung daher noch etwas Potenzial.