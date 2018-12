Eine Stütze für die Aktienmärkte stelle der in der vergangenen Woche erzielte Kompromiss im italienischen Haushaltsstreit dar. Da eine Zustimmung über den Haushaltsfehlbetrag von 2,04 Prozent statt der ursprünglich geplanten 2,4 Prozent erreicht worden sei, sehe die EU-Kommission von einem Defizitverfahren ab.



Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index einen Verlust von 4,1 Prozent verzeichnet. Der amerikanische S&P 500 habe 6,9 Prozent eingebüßt, der EURO STOXX 50 habe 3,1 Prozent verloren und der japanische Nikkei 225-Index habe mit einem Minus von 5,7 Prozent geschlossen. Die Schwellenländer hätten mit -1,2 Prozent vergleichsweise leicht abgegeben.



In der vergangenen Woche hätten US-Unternehmen mit gebrochenem Geschäftsjahr ihre Ergebnisse des zweiten Quartals berichtet. Während Software-Konzern Oracle sowie Sportartikelhersteller Nike mit starken Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und den Aktienkurs nachbörslich um fast sechs und rund sieben Prozent hätten steigern können, bereite die jüngst gesenkte Jahresprognose von FedEx Sorgen, da Expressdienstleister und Logistikunternehmen als Frühindikator für die Weltkonjunktur gelten würden. Der Aktienkurs von FedEx sei um etwa 10 Prozent gefallen, nachdem eine deutliche Abschwächung des internationalen Geschäfts verkündet worden sei.



Nicht zuletzt aufgrund dieser Nachrichten hätten Aktien der deutschen Automobilkonzerne Daimler und Volkswagen am Freitag in einem allerdings auch schwachen Marktumfeld zunächst über zwei Prozent an Wert abgegeben. Die Meldung, dass China die Zölle für die amerikanische Autoindustrie ab 01. Januar 2019 zunächst für 90 Tage aussetze, habe für eine Erholung bei den Autoaktien gesorgt.



Bei der Deutschen Bank kehre keine Ruhe ein: Nach dem Verdacht der Geldwäsche trete das Unternehmen nun als Kronzeuge bei Anleihekartell-Ermittlungen der EU auf. Die Aktie habe darauf mit einem Kurssturz von über 7 Prozent auf ein Allzeittief von 6,99 Euro reagiert.







Nachdem an den globalen Aktienmärkten bereits die Vorwoche von Verlusten geprägt war, konnten auch in der vergangenen Handelswoche keine Gewinne verzeichnet werden, so die Experten von Union Investment.Deutsche Standardwerte hätten spürbar nachgegeben. Der DAX sei zwischenzeitlich auf ein Zweijahrestief gefallen und habe sich der Marke von 10.500 Punkten nähert. Auch Nebenwerte hätten deutlich leichter notiert.Negativ würden sich auf die Märkte aktuell vor allem Sorgen um die sich abschwächende Weltwirtschaft auswirken. Der US-amerikanische Empire State-Index, der die Geschäftstätigkeit der Industrie im Bundesstaat New York messe und als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung der USA gelte, sei von 23,3 Punkten im November auf 10,9 Punkte gefallen und habe damit die Schätzungen der Experten um 9,1 Punkte verfehlt. Auch der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex, der die gegenwärtige Geschäftstätigkeit deutscher Industrieunternehmen bewerte und Erwartungen für die folgenden sechs Monate repräsentiere, sei im Dezember um ein Prozent auf 101 Punkte gesunken - den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.