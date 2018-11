Die zahlreichen geopolitischen Krisen und Spannungen würden offenbar ihre Spuren hinterlassen, und der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Streit um den HaushaltItaliens oder der Brexit hätten weiter die Märkte beschäftig. Hier habe es zuletzt einige wichtige Weichenstellungen gegeben. So habe die EU-Kommission den Weg für ein Defizit-Verfahren gegen Italien geebnet. Bis zur möglichen Verhängung von Strafen sei jedoch ein langwieriger und komplizierter Prozess zu durchlaufen.



Auch in Sachen Brexit habe die Billigung des mühsam ausgehandelten Vertrags mit Großbritannien auf dem EU-Sondergipfel am Sonntag den Weg für ein geordnetes Ausscheiden der Briten aus der EU frei gemacht. Die noch ausstehende Abstimmung im britischen Parlament, wo heftiger Widerstand gegen den Deal zu erwarten sei, stelle aber noch eine schwere Hürde im Ringen um einen geordneten Brexit dar.



Daneben würden die Marktteilnehmer mit Spannung auf das Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping beim G20-Gipfel in Buenos Aires zum Ausklang dieser Woche schauen. Zuletzt habe es allerdings nicht danach ausgesehen, als könnte der Handelsstreit zwischen beiden Ländern bei dieser Gelegenheit beigelegt werden. Und schließlich drohe nach dem militärischen Vorfall vor der Halbinsel Krim nun eine Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. In dieser geopolitischen Gemengelage lasse sich nur schwer vorstellen, dass die Börsen in den verbleibenden Handelstagen noch zu einer Jahresendrally ansetzen würden. (26.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche setzte sich die Schwächetendenz an den wichtigsten europäischen Aktienbörsen fort, und in den USA war man eher mit den Feierlichkeiten zum Erntedankfest und den Einkäufen am Black Friday beschäftigt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe die Marke von 11.000 Punkten getestet und sei damit so tief gefallen wie zuletzt vor fast zwei Jahren. Die Stimmung der Anleger sei durch Konjunktursorgen getrübt worden. Die Einkaufsmanagerindices sowohl für die Euro-Zone als auch für Deutschland würden signalisieren, dass sich das Wirtschaftswachstum im November weiter abgekühlt habe und nun so gering sei wie seit vier Jahren nicht mehr. Die jüngste Schwäche des Ölpreises, die ebenfalls als Indikator für eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik gedeutet werde, passe da gut ins Bild.