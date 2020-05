Hamburg (www.aktiencheck.de) - Trotz zunehmender Risiken halten sich die Aktienmärkte stabil, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDurch die Verschiebung vieler Vorwahlen der Demokraten für den US-Präsidentschaftskandidat aufgrund des Coronavirus dürfte der 2. Juni ein zweiter "Super Tuesday" werden - auch wenn Joe Biden der Sieg bei den Demokraten wohl nicht mehr zu nehmen sei. An diesem Tag würden die Demokraten planen, in bis zu zwölf US-Staaten die Vorwahlen abzuhalten. Auf der anderen Seite des Atlantiks werde die EU-Kommission am 27. Mai ihren Vorschlag zum EU-Wiederaufbaufonds vorstellen und die EZB werde am 4. Juni bei der monatlichen Sitzung über weitere geldpolitische Maßnahmen beraten. In den USA stünden am Dienstag das Verbrauchervertrauen und am Donnerstag der Auftragseingang langlebiger Güter sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. Es würden am Freitag der Chicago- und am 1. Juni der Markit- und der ISM-Einkaufsmanagerindex der Industrie folgen. In der Eurozone würden am Donnerstag das Verbrauchervertrauen und am Freitag die Inflationsdaten veröffentlicht. (25.05.2020/ac/a/m)