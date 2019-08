Essen (www.aktiencheck.de) - Politische Unsicherheiten und Konjunktursorgen dürften die Märke in den kommenden Wochen weiter bewegen und für höhere Volatilität sorgen, so die Analysten der National-Bank AG.



Sie würden per Saldo aber mit wieder steigenden Kursen an den globalen Aktienmärkten im Jahresverlauf rechnen. Voraussetzung hierfür sei jedoch eine belastbare Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. Von dieser Seite gebe es keine Neuigkeiten und es sei nicht bekannt, ob momentan Gespräche stattfinden würden. Die nächsten Verhandlungen seien ursprünglich für September vereinbart gewesen. Die Analysten der National-Bank AG würden unverändert vermuten, dass eine fortgesetzte Eskalation des Handelsstreits letztendlich dazu führen werde, dass sich beide Parteien zu einer Handelsvereinbarung durchringen würden. Das Risiko eines Scheiterns erscheine jedoch höher als zuvor. Durch den Rückgang der Renditen an den Rentenmärkten seien Aktien relativ attraktiver geworden, doch laste die (Konjunktur-)Unsicherheit bzgl. der Gewinnperspektiven auf den Kursen.

(13.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.