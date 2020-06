Was mache man jetzt als Anleger aus dieser Gemengelage? Die Betonung eines konsequenten Risikomanagements habe sich wieder einmal als goldrichtig erwiesen. Urplötzliche Kehrtwenden - wie in der letzten Woche geschehen - könnten so mit nur geringfügigem Vermögensschaden abgefedert werden. Es spreche vieles dafür, dass die seit Mitte März zu beobachtende V-Erholung an den Aktienmärkten keine weitere Fortsetzung finde, sondern die nächsten Wochen bzw. Monate sich als deutlich schwieriger bzw. ruckeliger erweisen würden.



Die Gefahr einer zweiten Infektionswelle sei allgegenwärtig und wieder deutlich ansteigende Infektionsraten in Europa könnten das "gute" Gefühl der letzten Wochen schnell ins Gegenteil verkehren. Ein nachhaltig "gutes" Gefühl werde erst nach Entwicklung eines Impfstoffes entstehen, dies werde sich leider in der Zwischenzeit in einer enormen privaten Konsum-zurückhaltung zeigen. Trotzdem: Hoffnungen auf zusätzliche Notenbankhilfen könnten der ins Straucheln geratenen Aufwärtsbewegung schnell wieder neues Leben einhauchen, wie bereits am heutigen Tage erkennbar.



Als weiteres Risiko für die Aktienmärkte dürfte die zunehmende Wahrscheinlichkeit der Abwahl Donald Trumps wirken. Die sehr marktbezogene Politik der letzten Jahre dürfte dann durch einen etwas gemäßigteren Ansatz abgelöst werden. Es sollte aber nicht in Vergessenheit geraten: Die Mehrheit der Kursgewinne an den US-Börsen in den letzten Jahrzehnten sei unter demokratischen Präsidentenentstanden. Und vielleicht sei es genau das, was die USA momentan brauchen würden: Einen etwas gemäßigteren, zusammenführenden politischen Ansatz.



FOMO (Fear of missing out) sei der Angst vor weiteren Markteinbrüchen gewichen. Die Anleger sollten ihre Risikopositionen konsequent absichern und könnten so dem volatilen Geschehen an den Weltaktienmärkten mit einer gewissen Gelassenheit trotzen. Auffällig sei, dass jetzt nach ersten Rucklern im Aufwärtstrend auf einmal wieder über die deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen diskutiert werde. Dies verdeutliche die zunehmende Nervosität der Marktteilnehmer. (16.06.2020/ac/a/m)







