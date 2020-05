Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weitere Bewegung an den Aktienmärkten wird stark davon abhängen, ob die sukzessive Öffnung der Volkswirtschaften weithin ohne einen dramatischen Anstieg in den Infektionszahlen einhergeht, so die Analysten der DekaBank.



Nur so könne die im Markt eingepreiste Perspektive für eine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung im späteren Jahresverlauf aufrechterhalten werden. Die Impulse von Unternehmensseite würden in den kommenden Tagen nachlassen, da die Berichterstattung der Unternehmen zum ersten Quartal so gut wie abgeschlossen sei. Sensibel dürften die Märkte weiterhin auf politische Nachrichten reagieren. Dies gelte sowohl für die wieder aufflammenden geopolitischen Streitigkeiten als auch für die Nachrichten rund um das am Mittwoch stattfindende Treffen der EU-Kommission, welchem nach dem Merkel-Macron-Vorstoß besondere Beachtung seitens der Märkte geschenkt werde. (Ausgabe vom 25.05.2020) (26.05.2020/ac/a/m)





