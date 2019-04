Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem neuen Allzeithoch, der VIX Index unter 13 sowie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer Jahresentwicklung von fast 17% stimmen Anleger zunehmend positiv, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie Berichtsaison in den USA und Europa nehme weiter Fahrt auf. In Europa würden alleine diese Woche 62 Unternehmen ihre Q1-Ergebnisse berichten. Und in den USA drehe sich alles um die Frage, ob eine Gewinnrezession in Q1 vermieden werden könne - die bisherigen Ergebnisse würden vermuten lassen, dass trotz negativer Gewinnwachstumserwartungen der Analysten für Q1 am Ende die Gewinne gegenüber dem Vorjahr wachsen würden. In den nächsten Tagen würden eine Menge wichtiger Konjunkturdaten veröffentlicht, beispielsweise am Dienstag das Q1-BIP der Eurozone sowie am Donnerstag die Kernteuerungsrate der Eurozone. Zudem stehe diese Woche der ISMEinkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA an. Die bisher veröffentlichten regionalen Indikatoren für die Industrie seien im April tendenziell gesunken und würden einen niedrigeren ISM-Wert als im Vormonat vermuten lassen. Von der FED-Sitzung am 1. Mai würden keine neuen Impulse erwartet. (29.04.2019/ac/a/m)