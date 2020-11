Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf Impfstoffe sowie eine anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik unterstützten in der vergangenen Woche die Aktienkurse ebenso wie die Fortschritte bei den Vorbereitungen für den Regierungswechsel in den USA, so die Analysten der DekaBank.



Hier sei unter anderem die wahrscheinliche Ernennung von Ex-FED-Chefin Yellen zur neuen Finanzministerin sehr hilfreich gewesen. Negative Entwicklungen wie mangelnde Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen sowie das Veto von Polen und Ungarn beim EU-Wiederaufbaufonds seien weitgehend ignoriert worden. Die Aktienmärkte würden weiterhin die Aussichten auf einen Corona-Impfschutz, auf bald wieder anziehendes Wirtschaftswachstum und auf eine Fortdauer der expansiven Geld- und Fiskalpolitik feiern. Sollte es aber in nächster Zeit zu einer kurzfristigen Konsolidierung kommen, wäre dies durchaus gesund für die Märkte. (30.11.2020/ac/a/m)





