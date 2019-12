Wien (www.aktiencheck.de) - In einem von überschaubaren Bewegungen geprägten Handel setzten sich im späteren Verlauf doch noch die Bullen durch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sowohl in Europa (EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814): +0,43 %), als auch in den USA (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): +0,29 %) hätten die Aktienbörsen mehrheitlich fester geschlossen, wenngleich die Gewinne nicht überbordend ausgefallen seien. Anleger hätten sich weitgehend zurückgehalten und hätten abwartend auf die am Abend verlautbarten geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank reagiert. Die Entscheidung sei schließlich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, wonach die FED den Leitzins konstant halten werde. Mit dem heutigen Tag stehe mit der EZB bereits die nächste Notenbank im Fokus, während Anleger auch die Wahl in Großbritannien und die potenziell anstehende Zollerhöhung der USA auf chinesische Konsumgüter am 15. Dezember im Blick haben würden.



Die asiatischen Märkte würden heute ein gemischtes Bild zeigen. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart im Bereich der Vortagesschlusskurse hindeuten. Der Ölpreis sei zuletzt durch wider Erwarten gestiegene Bestände in den USA belastet worden. Der Preis für Gold habe hingegen vom jüngst gegebenen Marktumfeld profitieren und leicht zulegen können. (12.12.2019/ac/a/m)



