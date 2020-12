Wien (www.aktiencheck.de) - Nicht nur der US-Aktienmarkt erfreut Investoren mit (erneuten) Allzeithöchstständen, auch die europäischen Börsen verzeichneten deutliche Anstiege: Mit teilweise über 20% Kursperformance verzeichneten viele Indices aus "Good old Europe" den stärksten November-Kursanstieg seit Jahrzehnten, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Da jedoch trotz der jüngsten Erholung zyklische Sektoren unter ihren Vorkrisenniveaus notieren würden und der mittelfristige Ausblick, insbesondere wegen der Hoffnung auf eine Impfung positiv bleibe, könnte es mittelfristig mehr zu gewinnen, als kurzfristig zu verlieren geben.Der VSTOXX® Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50® (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, habe sich Anfang November nach der Ankündigung von Shutdowns in vielen europäischen Ländern bei Werten über 35 bewegt, sei aber im Verlauf des starken Börse-Monats auf knapp über 20 gefallen und signalisiere somit die zunehmende Zuversicht vieler Investoren. (10.12.2020/ac/a/m)