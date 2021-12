Im abgelaufenen Jahr werde die EZB Staatsanleihen im Volumen von 1.600 Mrd. Euro auf die Bilanz genommen haben. Dem stehe eine Neuverschuldung der Euroländer von etwa 1.100 Mrd. Euro gegenüber. Die EZB habe also nicht nur die neuen Emissionen zahlenmäßig absorbiert, sondern darüber hinaus auch Anleihen, die vorher im Bestand institutioneller Investoren gewesen seien, erworben. Im nächsten Jahr werde die Neuverschuldung kräftig auf etwa 500 Mrd. Euro fallen. Die Anleiheankäufe würden nach Prognose der Analysten insgesamt immerhin noch etwa 600 Mrd. Euro ausmachen. In diesem Umfeld würden die Renditen moderat steigen, zumal in den USA die Liquiditätszufuhr bis Juni komplett auf null reduziert werden solle.



Aktien würden vor diesem Hintergrund etwas an Attraktivität verlieren, zumal die Bewertungen sich bereits in sehr luftigen Höhen bewegen würden. Insbesondere Technologie-Aktien könnten unter den Zinsanstiegen leiden.



Die relativ hohe Inflation mache Aktien in den Augen vieler Anleger allerdings auch attraktiver, da Unternehmensanteile einen Inflationsschutz darstellen würden, zumal die nominalen Gewinne der Unternehmen in einem inflationären Umfeld weiter steigen sollten.



In diesem Spannungsfeld (höhere Kapitalmarktzinsen würden Aktien belasten, höhere Inflation mache Aktien attraktiver) würden sich derzeit die Märkte bewegen. Sollten die Zentralbanken schärfer reagieren, als dies derzeit erwartet werde, könnte die Korrektur entsprechend stärker ausfallen. Als weiteres Risiko würden die Analysten die Entwicklung in China sehen. Die meisten Anleger dürften mit einem weiterhin relativ robusten Wachstum von 5,5% bis 6,0% rechnen, das etwa deutschen Unternehmen entsprechende Absatzchancen ermöglicht habe. Nach Erachten der Analysten dürfte das Land aber Mühe haben, 2022 die Marke von 5% zu erreichen, als Risikoszenario würden sie auch eine Expansionsrate von unter 4% für möglich halten. Dies würde deutliche Spuren an den Aktienmärkten hinterlassen. (Ausgabe Dezember 2021) (03.12.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem außerordentlich guten Aktienjahr - die Jahresperformance beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) lag am 23.11. bei 25%, beim S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bei 16% - erwarten wir für das Jahr 2022 eine "Verschnaufpause", so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die voraussichtlich höheren Kapitalmarktzinsen, die mit einer geringeren Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken FED und EZB einhergehen würden, dürften an den Aktienmärkten eine Korrektur auslösen.