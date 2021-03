Hoffnung auf baldige Zinserhöhungen sollten Anleger, zumindest in Europa, dennoch hintanstellen, nachdem sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort gemeldet und betont habe, dass aktuell kein Ende der ultralockeren Geldpolitik in Sicht sei. Vielmehr betone die EZB, sie werde ihre Anleihekäufe fortführen und gegebenenfalls sogar ausweiten, um günstige Bedingungen für die Erholung der Wirtschaft zu schaffen. Die amerikanische Notenbank (FED) habe bisher nicht durchsickern lassen, ob und in welcher Form Maßnahmen folgen würden, um weitere Renditeanstiege abzufedern.



(Weitere) Temporäre Inflationsschübe seien nicht auszuschließen. Gründe hierfür seien unter anderem ein Rückstau bei der Nachfrage aufgrund von Covid-19 und die auf schrittweise Normalisierung des Wirtschaftslebens zurückzuführende erhöhte Energienachfrage (steigende Ölpreise und Mobilität).



Aus aktueller Sicht sei von einem anhaltend niedrigen Zinsniveau auszugehen, um günstige Finanzierungskonditionen für die durch Corona angeschlagene Wirtschaft zu schaffen.



Wirtschaftswachstum und die graduelle Rückkehr zur neuen Normalität seien ein guter Nährboden für ein weiter freundliches Umfeld, der positiven Entwicklung der Aktienmärkte stehe (fast) nichts im Wege, Anleger sollten sich jedoch auf zwischenzeitliche Kursrückschläge einstellen.



Nach wie vor festige sich das Bild, dass Technologiewerte an Wachstumsdynamik verlieren würden und diese an Sektoren wie Energie, Finanzen, und Versorger, die von Corona besonders betroffen gewesen seien, abgeben würden. Indices mit zyklischer Ausrichtung wie der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) und der DAX hätten sich im Laufe des Jahres gut entwickeln können, was auf erfolgreiche Impfstrategien und dem damit verbundenen kontinuierlichen Konjunkturaufschwung zurückzuführen sei.



Hingegen seien Aktien-Investments mit hoher Bewertung, wie z.B. US-Technologiewerte, weniger positiv gewesen - wobei der vorangegangene fulminante Kursanstieg im Jahr 2020 dabei nicht außer Acht gelassen werden dürfe.



Der VSTOXX-Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50 eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, habe sich Ende Februar bei rund 27 Punkten bewegt und aktuell ein Niveau von knapp unter 20 Punkten erreicht. Dieser niedrige Wert weise auf anhaltende Zuversicht und Optimismus bezogen auf die wirtschaftliche Erholung und auf eine weiter positive Kursentwicklung des europäischen Leitindex hin. (12.03.2021/ac/a/m)







