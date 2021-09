Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienkurse von Casino-Betreibern standen gestern den dritten Tag in Folge unter Verkaufsdruck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



China wolle die Unternehmen und ihre Aktivitäten in der asiatischen Spielermetropole Macau verstärkt unter Beobachtung nehmen. Das habe Sorgen um die Zukunft Macaus als asiatisches Epizentrum des Glücksspiels ausgelöst. An den US-Börsen seien dadurch auch die Aktien von Las Vegas Sands (ISIN: US5178341070, WKN: A0B8S2, Ticker-Symbol: LCR, NYSE-Symbol: LVS) (um 1,3%) und Wynn Resorts (ISIN: US9831341071, WKN: 663244, Ticker-Symbol: WYR) (um 2,4%) gefallen.



Die Aktien des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hätten gestern 2,3% eingebüßt, nachdem die Investmentbank Piper Sandler die Papiere zum Verkauf empfohlen habe. (17.09.2021/ac/a/m)





