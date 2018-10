Ausgelöst worden sei der Kursrutsch hauptsächlich durch den zuletzt vergleichsweise schnellen US-Renditeanstieg. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei in den vergangenen zwei Monaten um etwa 40 Basispunkte angestiegen. Unter anderem der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 1969 beziffert habe, habe die Renditen getrieben. Diese schnelle Zinsbewegung habe Aktien-Investoren beunruhigt: Aktien hätten verglichen mit Anleihen an Attraktivität verlieren und die Unternehmen müssten höhere Zinskosten tragen. In der Summe mit steigenden Löhnen wirke sich dies negativ auf die künftige Gewinnsituation aus.



Zusätzlich hätten letzte Woche die ersten Ausläufer der Berichtssaison in den USA sowie Europa belastet. Der französische Luxusgüterhersteller LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) habe im Rahmen der Präsentation seiner Quartalsergebnisse Sorgen über eine Abkühlung der Konsumlaune im chinesischen Markt genährt. Ebenso würden die ersten Quartalsergebnisse jenseits des Atlantiks auf einen steigenden Kostendruck für Unternehmen hindeuten. Mit anziehenden Lohnkosten könnten die Gewinnmargen weiter unter Druck geraten, was zu Preisabschlägen an den Börsen führen würde. Allerdings lasse sich festhalten, dass die US-Berichtssaison erst diese Woche deutlich ins Rollen komme und die ersten Ausläufer mit Vorsicht zu genießen seien. Diese hätten allerdings in den vergangenen Tagen auf ein nach wie vor belastendes Makroumfeld getroffen, Stichwort: Handelskonflikt und schwierige Budgetverhandlungen in Italien. Die Kombination habe schließlich viele (aufgrund der angestiegenen Volatilität insbesondere regelbasierte) Investoren dazu veranlasst, größere Aktienpakete zu verkaufen.



Auch in Asien und den Schwellenländern hätten die Märkte Federn lassen müssen. Der japanische TOPIX-Index (ISIN JP9010100007/ WKN A1RRCU) habe zu Börsenschluss am Mittwoch fast vier Prozent nachgegeben. Ebenso hätten sich Schwellenlandaktien, insbesondere in China und Südkorea, stark angeschlagen gezeigt.



Der einzige Lichtblick letzte Woche sei zweitweise der brasilianische Aktienmarkt gewesen. Nachdem am Sonntag Jair Bolsonaro den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl im größten lateinamerikanischen Markt für sich habe entscheiden können, hätten die über die letzten Monate stark abverkauften Aktienkurse in Brasilien deutlich angezogen. Ebenso habe der Brasilianische Real zugelegt. Ein Sieg des Kandidaten sei zwar erwartet worden, allerdings habe das Ausmaß des Sieges überrascht. Bolsonaro habe mit 46 Prozent der abgegebenen Stimmen seine Gegenkandidaten weit hinter sich lassen können und gehe damit als klarer Favorit in den zweiten Wahlgang am 28. Oktober. Aus demokratischer Sicht sei dies zwar ein höchstschwieriges Ergebnis, allerdings habe Bolsonaro den anerkannten Wirtschaftsexperten Paulo Guedes für sich gewinnen können. Dieser vertrete eine ultraliberale Wirtschaftspolitik. Sollte er weiterhin an Bord bleiben, sei eine Privatisierung diverser Staatsunternehmen und vor allem die schnelle Weiterverfolgung einer dringend nötigen Pensions- und Sozialreform zu erwarten. Der bisherige Wahlverlauf sei somit positiv für die brasilianische Börse - was die Anleger letzte Woche an den Amazonas habe zurückkehren lassen. (Ausgabe vom 12.10.2018) (15.10.2018/ac/a/m)







