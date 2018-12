2. Zinserhöhungen als Gefahr für verschuldete US-Unternehmen



Eine straffere Geldpolitik dürfte zudem 2019 einen großen Einfluss auf die Aktienperformance haben. In dem Umfeld rekordniedriger Zinsen hätten die Unternehmen den relativ günstigen Zugang zu Kapital genossen, um das Wachstum mit Krediten anzuschieben. Ebenfalls Folge des niedrigen Zinsniveaus sei ein Liquiditätsüberschuss gewesen, den Unternehmen für eine steigende Verschuldung nutzten - nach dem Motto "Eine steigende Flut für alle Schiffe". Jetzt, da sich die Finanzierungsbedingungen verschärfen und die Zinsen anziehen würden, könnten sich Unternehmen mit zu hohen Schulden als besonders anfällig erweisen - speziell in den USA, die im Zinszyklus schon weiter fortgeschritten seien.



Die Experten von Aviva Investors würden erwarten, dass die Europäische Zentralbank aufgrund der moderaten Inflation die Zinsen 2019 anheben werde. In einem solchen Szenario würde sich der breitere europäische Finanzsektor wahrscheinlich gut entwickeln. Dies könnte für Aktieninvestoren chancenreich sein, da Bankaktien derzeit auf Basis der Kurs-Buchwert-Verhältnisse günstig erschienen. Europäische Basiskonsumgüterunternehmen, deren defensive Eigenschaften Investoren schätzen würden, seien hingegen schon jetzt teuer. Daher würden die Experten von Aviva Investors den Sektor derzeit meiden.



3. Einigung im italienischen Haushaltsstreit würde Stimmung in Europa heben



Die Spannungen im Streit zwischen Italien und der Europäischen Kommission würden europäische Aktien 2019 trotz der aktuellen Einigung beeinflussen. Die italienische Koalitionsregierung habe eine frühere Zusage, die Kreditaufnahme zurückzuführen, gebrochen und habe ein Budget geplant, das gegen die Verschuldungsregeln der Kommission verstoße. Die Konfrontation habe in Italien euroskeptische Ressentiments geschürt und die Märkte belastet. Allerdings sei das für Investoren beunruhigende Worst-Case-Szenario, nämlich ein Ausstieg Italiens aus der EU, unwahrscheinlich.



Die Experten von Aviva Investors sei optimistisch, dass die jetzt gefundene Einigung italienischen Bankaktien 2019 zugutekommen dürfte. Kleinere italienische Banken dürften jedoch aufgrund möglicher Finanzierungsprobleme anfällig bleiben. Einige Kommentatoren hätten Bedenken, wie sich das Ende des EZB-Anleihekaufprogramms auf Italien auswirken werde. Die Experten würden aber davon ausgehen, dass die Wirtschaft die auslaufende Zentralbankunterstützung verkraften werde.



4. Schwellenländer würden Stock Picking-Chancen bieten



Nachdem längere Zeit makroökonomische Treiber die Kurse der Vermögenswerte in den Schwellenländern bestimmt hätten, dürften 2019 die Fundamentaldaten der Unternehmen wieder wichtiger werden. Viele Schwellenländer würden immer noch schneller wachsen als ihre Pendants in den Industrieländern. Durch den Kursrücksetzer schienen die Bewertungen jetzt attraktiver.



Günstige Investmentchancen könnten sich bei ausgewählten Technologieaktien aus Schwellenländern bieten. 2018 seien Technologieunternehmen aus den Emerging Markets von einem Doppelschlag getroffen worden: erst durch den Schwellenländer-Rücksetzer und dann durch den Ausverkauf von US-amerikanischen Technologieaktien. Dabei seien nicht alle Tech-Unternehmen der Schwellenländer für ihr Wachstum auf US-amerikanische Tech-Giganten angewiesen. Anders als ihre Aktienkurse vermuten lassen würden, spiele der Handelskonflikt zwischen den USA und China für sie keine allzu große Rolle. Mit dem zunehmenden Druck auf US-amerikanische Technologieaktien könnte der Abschlag, zu dem einige Technologieunternehmen in den Schwellenländern gehandelt würden, Investoren 2019 zu einer Neuordnung ihres Portfolios veranlassen. (21.12.2018/ac/a/m)





