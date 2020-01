Bonn (www.aktiencheck.de) - Das noch junge Neue Jahr hat es in sich: Nach einem (eintägigen) Traumstart im Zuge der leichten Entspannung im Handelsstreit sorgten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten für Verluste, so die Analysten von Postbank Research.



In Summe handele der Weltaktienmarkt 2020 auf der Nulllinie mit leichten Verlusten von knapp einem Prozent beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Die Analysten von Postbank Research würden die aktuellen und potenziell noch kommenden Kursverluste als mögliche Einstiegsgelegenheit sehen, da sich die Konjunktur zumindest außerhalb der USA zu erholen scheine. Zudem betone die EZB zwar die Nebenwirkungen der Geldpolitik, wolle diese aber auf absehbare Zeit nicht anpassen. Und die EU-Kommission strebe große fiskalische Programme für den Klimaschutz an. Die rund 2,5 Billionen Euro der deutschen Sparer würden folglich im Zinstal bleiben - um Rendite zu erzielen, müsse man auf höhere Risiken ausweichen. Genau deshalb sollten sich auch deutsche Sparer stärker mit dem Thema Aktie beschäftigen. Denn das Wachstum sei zwar schwach, von einer Rezession sei aber momentan nicht auszugehen. Und obwohl die Gewinnerwartungen für 2020 bereits deutlich nach unten revidiert worden seien, würden die Analysten immer noch von Gewinnsteigerungen in Höhe von knapp zehn Prozent ausgehen. In dieser Größenordnung könnten auch die Kurssteigerungen inklusive Dividenden in diesem Jahr liegen. (07.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.