Gleichzeitig zur erwarteten Wachstumsbeschleunigung klettere die Inflation in Richtung Zielgerade, allen voran in den USA. Das Gewinnwachstum, das sich an das nominale BIP-Wachstum anlehne, werde an Schwung gewinnen. Vor diesem Hintergrund würden die Experten Aktien nach wie vor als attraktiver gegenüber Anleihen erachten. Interessant würden auch alternative Anlagen erscheinen, konkret Rohstoffe.



GBP- und EUR-Positionen seien aufgrund von Abwertungsgefahren wenig interessant: Trotz anziehender Inflationsraten bleibe die geldpolitische Ausrichtung der EZB sehr expansiv. Zudem könnten politische Risiken im Zusammenhang mit den Brexit-Verhandlungen und den bevorstehenden Wahlen in Europa sowohl den EUR als auch das GBP unter Druck setzen. Nach der erfolgten USD-Konsolidierung der letzten Wochen erscheine den Experten hingegen wieder das USD-Segment attraktiv. Ebenso wie Emma-Anleihen, die aufgrund des deutlichen Zinsvorteils und der erwarteten Rohstoffpreisentwicklung interessant seien. Denn im Emerging Markets-Bond-Index seien - völlig anders als bei seinem Pendant im Aktienbereich - mehrheitlich Rohstoffländer vertreten, die von steigenden Rohstoffpreisen profitieren würden.



Während Schweizer Aktien erhebliches Nachholpotenzial besitzen würden, seien Dividendenpapiere aus der Eurozone auch unter Bewertungsaspekten preiswert. Ähnlich wie CAD- und JPY-Aktien würden diese zyklischen Märkte von der sich abzeichnenden (Gewinn-)Wachstumsbeschleunigung und der erwarteten USD-Stärke profitieren.



Das steigende weltwirtschaftliche Wachstum, anziehende Inflationsraten, das angekündigte US-Infrastrukturprogramm sowie geopolitische Risiken würden für weiter steigende Rohstoffpreise sprechen. (01.02.2017/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft hat in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen und die Vorlaufindikatoren deuten für 2017 auf eine Wachstumsbeschleunigung hin, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Neuausrichtung der US-(Wirtschafts-)Politik stehe aktuell im Fokus. Für den wirtschaftlichen Ausblick in den USA werde wesentlich sein, wie Präsident Trump sein angekündigtes Infrastrukturprogramm gestalte. Die Konjunkturdaten für die Eurozone hätten sich insgesamt weiter verbessert. Solange dieser Trend anhalte, würden die politischen Risiken nicht eskalieren und keine neue Eurokrise auslösen. China stehe 2017 vor großen Herausforderungen. Es sei daher mit einer leichten Abnahme der Wachstumsdynamik zu rechnen.