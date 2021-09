Ein Beispiel dafür sei ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Hier seien klein- bis mittelgroßkapitalisierte Gesellschaften gut für die Zukunft aufgestellt: "Das langfristige Wohl der Firma samt Aktionären, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern trägt zu einer höheren Konstanz in der Unternehmensführung sowie zu Wertzuwachs bei", so Lippert. Dank geringer Optimierung der Bilanzstrukturen könnten Hidden Champions gegenüber Konzernen Ausgaben für zukünftiges Wachstum, etwa in Forschung und Entwicklung oder Erweiterungsinvestitionen, auch in schwierigen Zeiten finanzieren. "Anorganische Wachstumsorgien", wie Lippert die Expansionsstrategien von Großunternehmen über Übernahmen und Fusionen nenne, könnten genau diese wichtigen Ausgaben gefährden.



"In Small Caps zu investieren ist viel schwieriger, teurer und aufwendiger als Aktien von Unternehmen aus der ersten Börsenreihe zu kaufen", so Lippert. Zu den Herausforderungen der Anlage in Nebenwerte zähle ein Mangel an öffentlich zugänglichen Informationen. Aufgrund der fehlenden Aufmerksamkeit für diese Aktien gebe es nur spärliche Auskünfte und noch weniger Expertenmeinungen darüber, wie die Zukunft eines solchen Unternehmens aussehen könnte. Zudem fehle es an Vermittlern, wie zum Beispiel Analysten und Journalisten. Diese würden normalerweise in unterschiedlichster Form erklären, was in den Unternehmen vor sich gehe. "Ein Ausbleiben dieser Informationsinstanzen führt zu einer langsamen Verarbeitung von Neuigkeiten", erkläre Lippert.



Das könnten Anleger nutzen, habe Lippert gesagt. Da gerade den Unternehmen aus der zweiten Börsenreihe weniger Aufmerksamkeit und Investoreninteresse zukomme, ergäben sich weniger liquide Märkte und die Transaktionskosten seien aufgrund großer Geld-Brief-Spannen hoch. Es gebe schlicht weniger Käufer und Verkäufer in diesen Werten. Das führe zu einer hohen Volatilität, wenn große Transaktionen in der Aktie auf eine geringe Liquidität treffen würden. "Solche temporären Kurseskapaden können geduldige und informierte Anleger für sich nutzen", so Lippert. Dennoch: Small Caps seien durch die beschriebenen Markteigenschaften nicht für jeden Anlegertyp geeignet.



Eine der größten Chancen von Investments in Small Caps sehe Lippert in den überlegenen Wachstumspotenzialen im Vergleich zu oftmals reifen, gesättigten und bürokratisch organisierten Großkonzernen. Die Anlage in ein wachstumsstarkes Unternehmen in einer hochprofitablen Nische mit wenig Konkurrenz könne so auf lange Sicht äußerst lukrativ sein. "Wer diese Perlen vor anderen findet, kann gleich doppelt profitieren: Denn eine zuverlässige Ausweitung der Gewinnbasis geht in der Regel einher mit einer erheblichen Expansion des am Markt dafür bezahlten Vielfachen", so Lippert.



Die höhere Wertschätzung der Gewinnaussichten eines Unternehmens sei damit eine immense Quelle zusätzlicher Rendite. "Daher bieten Small Caps große Chancen für interessierte und ambitionierte Kleinanleger, aber auch für spezialisierte Investoren wie unser Team mit unseren beiden Fonds", habe Lippert gesagt. Er pflege einen engen Kontakt zu dem Management der Unternehmen, in die die Fonds investiert seien. "Nur wer ein gutes Verständnis für das Geschäftsmodell eines Unternehmens und dessen Erfolgsaussichten hat, hat am Ende auch die Disziplin, Irrationalitäten des Marktes zu überstehen", so Lippert. (02.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Er ist über alle Grenzen hinaus bekannt: Der deutsche Mittelstand, so Alexander Lippert, Portfoliomanager bei MainFirst Asset Management.Oft handle es sich um führende Nischenanbieter in ihrer jeweiligen Branche. Meist seien diese Hidden Champions keine großen Konzerne, sondern eher kleine Unternehmen mit einer tiefen Verwurzelung in ihrer Heimatregion. Die Kombination aus langfristiger Ausrichtung und zahlreichen Wettbewerbsvorteilen in der Nische ermögliche ihnen eine hohe Rentabilität.Nicht nur Deutschland habe diese Hidden Champions: In jedem europäischen Land gebe es viele spannende Small- und Mid-Cap-Unternehmen, deren Aktien über die Börse gehandelt würden. Alexander Lippert sei von ihnen überzeugt: "Gerade in der Corona-Pandemie zeigten mehrere Hidden Champions, wie zügig sie ihre Kostenbasis anpassen konnten. Viele von ihnen sind sogar strukturelle Gewinner dieser Krise. Nicht zuletzt dank solider Bilanzrelationen konnten sie oftmals Marktanteilsgewinne verzeichnen." Das führe Lippert auf strukturelle Vorteile der Kleinen zurück.