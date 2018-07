Der Nikkei notiere freundlicher bei aktuell 22.854 Punkten (+0,69%).



Evonik habe in Q2 bei einem um 7% auf 3,9 Mrd. EUR erhöhten Umsatz das ber. EBITDA um 16% auf 742 Mio. EUR gesteigert. Vor dem Hintergrund des Q2-Ergebnisses erhöhe der Spezialchemiekonzern das Gesamtjahresziel für das ber. EBITDA auf 2,6 bis 2,65 (bisher: 2,4 bis 2,6) Mrd. EUR.



Der Scheinwerfer-Spezialist HELLA habe auf Basis vorläufiger Berechnungen im abgelaufenen GJ 2017/18 den Umsatz um 7,2% auf 7,1 Mrd. EUR gesteigert. Das ber. operative Ergebnis (EBIT) habe sich um 8,8% auf 581 Mio. EUR erhöht.



Ein starkes Pharmageschäft habe bei Johnson & Johnson in Q2 für eine Steigerung des Umsatzes um 10,6% auf 20,8 Mrd. USD gesorgt. Für das Gesamtjahr habe der Pharma- und Konsumgüterkonzern allerdings aufgrund der stärkeren Heimatwährung seine Ziele leicht gesenkt. Der Überschuss sei im abgelaufenen Quartal auf 3,95 (Vorjahr: 3,83) Mrd. USD geklettert.



Nach anfänglichen Gewinnen sei der Euro im Tagesverlauf auf Tauchstation gegangen. Hintergrund seien u.a. Aussagen von US-Notenbank-Chef Powell gewesen, der weitere graduelle Leitzinsanhebungen in den USA für angemessen halte, sowie schwächer als erwartete italienische Inflationszahlen.



Uneinheitliche Tendenz bei den Ölpreisen: Während Brent eine leichte Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten gestartet habe, sei es mit WTI weiter bergab gegangen. Hier hätten u.a. die Gerüchte über die Freigabe eines Teils der strategischen Ölreserven der USA belastet. Der Goldpreis habe u.a. unter dem starken USD gelitten und habe das Tief aus Dezember 2017 bei 1.235 USD nach unten durchbrochen. Er laufe nun auf die nächste Unterstützung bei 1.220 USD zu. (18.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aussagen von US-Notenbankchef Powell, wonach er weiterhin günstige Bedingungen für eine wachsende Wirtschaft sieht, haben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,80%, MDAX +0,75%, TecDAX +0,34%) am Nachmittag zu einem deutlichen Plus verholfen, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe der DAX auch die Widerstandsmarke von 12.600 Punkten deutlich übersprungen. Der geplante Rückzug von thyssenkrupp -AR-Chef Lehner habe die Fantasie auf einen tiefgreifenden Umbau des Konzerns geschürt und die Anleger angelockt. Mit einem Zugewinn von 9,13% seien die Aktien des Industriekonzerns einsamer Spitzenreiter im Leitindex gewesen. Der MDAX habe von guten Ergebnissen bei HELLA (+4,50%) und Evonik (+4,38%) profitiert.Der Konjunkturoptimismus der FED und eine ungebrochene Zuversicht in Bezug auf Technologiewerte hätten die US-Aktienmärkte ( Dow Jones +0,22%, S&P-500 +0,40%, Nasdaq +0,63%) am Dienstag angetrieben. Johnson & Johnson (+3,54%) nach guten Ergebnissen an der Dow-Spitze, UnitedHealth (-2,60%) nach wenig überzeugenden Zahlen auf dem letzten Rang im Dow. Netflix habe bei Neukundenzahlen (-5,24%) enttäuscht. Alphabet und Facebook hätten neue Rekordstände verzeichnet.