STAG Industrial (ISIN: US85254J1025)

Realty Income (ISIN: US7561091049)

Main Street Capital (ISIN: US56035L1044)

Main Street Capital ist eine Business Development Company, also eine Beteiligungsgesellschaft, die über den Kauf von Firmenanteilen und die Vergabe von Krediten Kapital in mittelständische amerikanische Unternehmen investiert. Zu diesen Unternehmen gehören unter anderem die Pizza-Kette New York Pizza Department und der Taxi-Dienst Metro Taxi. Die Vorgänger-Funds, aus denen Main Street Capital entstanden ist, begannen Mitte der 1990er Jahr Kapital einzusammeln und Firmengründungen zu kofinanzieren.



Die reguläre monatliche Dividende beträgt momentan 20 Cent je Monat. Sie wurde seit dem Börsengang 2007 nicht gesenkt und in den meisten Quartalen erhöht. Aus dem Kurs von momentan 37,20 Dollar ergeben sich 0,53% Rendite im Monat und 6,4% im Jahr, seit 2014 gibt es zweimal im Jahr eine Zusatzdividende von je 27,5 Cent. Falls diese zusätzlichen Ausschüttungen beibehalten werden, erhöhen sie die Jahresdividendenrendite auf insgesamt 7,9%.



Pembina Pipeline Corporation (ISIN: CA7063271034)

Die Pembina Pipeline Corporation ist eine Firma, die Öl- und Gaspipelines sowie Tanks zur Speicherung dieser Rohstoffe im Westen Kanadas betreibt. Sie besitzt sowohl kurzfristige als auch langfristige Verträge mit den jeweiligen Produzenten und Verbrauchern. Im Oktober 2010 ist die Pembina Pipeline Corporation aus dem Pembina Pipeline Income Fund (Trust) entstanden, da zum Kalenderjahr 2011 die Steuervorteile für Income Trusts in Kanada abgeschafft wurden.



Die monatliche Dividende wurde seit der Umwandlung in eine Corporation (in kanadischen Dollar gerechnet) nicht gesenkt und seit 2012 jährlich erhöht. Sie lag zuletzt bei umgerechnet rund 14,5 (US-)Cent. Bei einem Kurs von aktuell 36,76 (US-)Dollar ergibt das eine Dividendenrendite von 0,39% pro Monat und 4,7% pro Jahr.



Shaw Communications (ISIN: CA82028K2002)

Shaw Communications ist eine kanadische Firma, die Internet-, Fernseh-, Mobilfunk- und Telefonanschlüsse betreibt. Sie wurde 1966 gegründet und ist seit 1983 an der Börse Toronto gelistet. Im Angebot befinden sich Anschlüsse für Privat- und Firmenkunden, die Kabel, Funk und Satelliten als Übertragungsweg nutzen.



Die monatliche Dividende ist seit 2015 (in kanadischen Dollar) konstant. Momentan beträgt sie umgerechnet 7,5 (US-)Cent. Der Kurs von rund 20,84 (US-)Dollar bedeutet eine monatliche Rendite von 0,36%, sowie eine jährliche von 4,3%.



Fazit

Aktien, die eine monatliche Dividende ausschütten, sind interessant, wenn gleichmäßige Auszahlungen benötigt werden. Gerade zur Aufbesserung der Rente oder des Gehalts kann dies nützlich sein, jedoch sollte man das Wechselkursrisiko zum kanadischen beziehungsweise US-Dollar beachten. Bei Interesse an weiteren Finanzthemen wird man auf dem Star Finanz Blog fündig.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während deutsche Aktien nur einmal im Jahr ausschütten, ist bei den meisten US-amerikanischen Aktien eine vierteljährliche Dividende üblich. Interessanterweise gibt es jedoch auch monatlich ausschüttende Wertpapiere, von denen einige im Folgenden vorgestellt werden.STAG Industrial ist ein Real Estate Investment Trust (kurz REIT), legt also das Unternehmenskapital in Immobilien an. Der Fokus liegt dabei auf Industrieimmobilien, die beispielsweise an Unternehmen aus der Baumaschinenfertigung (wie Caterpillar) und der Automobilproduktion (wie BMW) vermietet werden. STAG Industrial wurde 2010 gegründet.Momentan erhalten die Aktionäre 11,9 Cent je Monat, die Dividende wurde seit dem Börsengang 2011 nicht gesenkt und wird seit Ende 2013 monatlich gezahlt. Beim aktuellen Kurs von 29,65 Dollar bedeutet dies eine Ausschüttungsrendite von 0,40% im Monat und 4,8% im Jahr.Realty Income ist ebenfalls ein REIT und vermietet im Gegensatz zu STAG Gewerbeimmobilien an Apotheken (wie CVS Pharmacy), Speditionen (wie FedEx), Kinoketten (wie American Multi-Cinema) und Einzelhandelskonzerne (wie Dollar General). Realty Income hat sich den Beinamen "The Monthly Dividend Company" schützen lassen, um zu verdeutlichen, dass der monatliche Ausschüttungsrhythmus für das Unternehmen eine hohe Priorität hat. Die Firma wurde 1969 gegründet, das erste vermietete Objekt war 1970 ein Taco-Bell-Gebäude.