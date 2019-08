Er begründe seine Einschätzung vor allem mit der Bereitschaft der Zentralbanken, Wachstum und Bewertungen durch weitere Anreize zu unterstützen, so dass geringere Gewinne durch höhere Kennzahlen ausgeglichen werden sollten. Gleichzeitig werde auch China neue Anreize über geld- und haushaltspolitische Maßnahmen schaffen. Daher sei der DPAM-Experte der Auffassung, dass die derzeitige Schwäche des Wachstums und der Gewinne lediglich eine Delle in einem langfristigen Aufwärtstrend bilden würden.



Die regionalen Aktienmärkte würden Yves Ceelen und sein Team aktuell folgendermaßen beurteilen:



Europa: Die Bewertungen würden sich weiterhin attraktiv zeigen, während die allgemeinen Gewinnerwartungen zu optimistisch seien. Politische Probleme (Brexit, Italien) würden nach wie vor die Stimmung belasten. Die Experten würden daher keinen Impuls erkennen, der diese Bewertungslücke schließen könnte. Aus der Bottom-up-Perspektive kennzeichne sich der europäische Aktienmarkt weniger durch Qualität als vielmehr eine starke Abhängigkeit von Finanzwerten und durch Disruption beeinträchtigte Branchen. Die Experten seien jedoch weiterhin fest vom Potenzial des aktiven Managements überzeugt, mit dem sich in Europa eine Outperformance erzielen lasse.



USA: Die Bewertungen seien im Vergleich zu Anleihen und europäischen Aktien weniger attraktiv, während das Gewinnwachstum mit dem in Europa vergleichbar sei. Allerdings würden Aktienrückkäufe weiterhin das Wachstum der Gewinne pro Aktie unterstützen. Im US-Aktienmarkt hätten vor allem disruptive Unternehmen ein hohes Gewicht. Hinzu komme, dass man im Vergleich zu anderen globalen Aktienmärkten höherwertige Unternehmen findet und der Markt robuster sei.



Japan: Nippon-Aktien würden mit einem hohen Anteil von Investitionsgüter- und Automobilherstellern nach wie vor zu den konjunkturempfindlichsten Märkten gehören. Die Experten würden davon ausgehen, dass die für Oktober geplante Umsatzsteuererhöhung kurzfristig eine bremsende Wirkung auf die Wirtschaft haben werde. Die Erwartungen für das Gewinnwachstum in 2019 würden weiter sinken und derzeit bei -7 Prozent liegen. Massive Aktienrückkäufe könnten jedoch einen Ausgleich zu den negativen Schlagzeilen schaffen. Mittelfristig würden die Bewertungen attraktiv bleiben, und die Geldpolitik sei weiterhin extrem akkommodierend. Der Yen behalte seine Funktion einer Fluchtwährung, mit möglicherweise negativem Einfluss auf die Entwicklung japanischer Aktien in Euro gerechnet.



Aktien der Schwellenländer beurteilen die Experten von Degroof Petercam Asset Management neutral und sind überzeugt, dass es China gelingen kann, seine Wachstumsschwäche durch geld- und haushaltspolitische Maßnahmen in den Griff zu bekommen - auch trotz der weiteren Eskalation im Handelsstreit mit den USA. Mäßige Kapitalabflüsse hätten zuletzt wieder Kapitalzuflüssen Platz gemacht. Die Bewertungen würden unter ihrem langfristigen Durchschnitt liegen, und die Risikoaufschläge seien die höchsten im Universum der Schwellenländeraktienmärkte. Ein sich stabilisierender oder etwas schwächerer Dollar hätte unterstützende Wirkung für die Emerging Markets. (08.08.2019/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Während das Wirtschaftswachstum - vor allem im Industriesektor - weiterhin von einer negativen Dynamik geprägt ist und politische Auseinandersetzungen auf europäischer und globaler Ebene zusätzlich für Unsicherheit sorgen, stellen sich viele Investoren die Frage, wie es mit dem Geschäftsklima bzw. den Investitionen der Unternehmen und dementsprechend an den Aktienmärkten weitergeht, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Konsensschätzungen für das Wachstum der Gewinne pro Aktie seien zuletzt in allen Regionen erneut leicht nach unten korrigiert worden. In Europa würden die Erwartungen demnach bei 2,3 Prozent für 2019 und 9,7 Prozent für 2020 liegen. "Wir halten diese Annahmen für unrealistisch und gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie für 2019 etwa bei null liegen dürfte", sage Yves Ceelen, Head of Institutional Portfolio Management bei DPAM. "Allerdings rechnen wir nicht mit rückläufigen Gewinnen, da sich die Wirtschaft insgesamt recht gut hält".Der Asset Allocation-Stratege nehme an, dass die Volatilität in den kommenden Monaten weiterhin eine bedeutende Rolle an den Aktienmärkten spielen werde. Als Gründe hierfür nenne er auf globaler Ebene die Wachstumsprobleme (vor allem in China), die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie die Spannungen im Nahen Osten. Europa bleibe ein Pulverfass - zum einen durch den Risikofaktor Italien, zum anderen durch den mit Boris Johnson als neuer Premier wieder wahrscheinlicher gewordenen "harten" Ausstieg Großbritanniens aus der EU.