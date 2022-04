Blick auf die Historie nur bedingt vergleichbar



Hätten in den großen Krisen der letzten 20 Jahre - das Platzen der Dotcom-Blase (2000 bis 2003), die Finanzmarktkrise (2007 bis 2009), die Pandemie (seit 2020) - die Notenbanken stark gegenlenken können, sei ihr Spielraum jetzt eng. Angesichts der höchsten Inflation seit den 1970er Jahren bleibe die FED bei ihrem Plan, in jeder Sitzung einen Zinsschritt von mindestens 25 Basispunkten durchzuführen. "Die gute Nachricht ist, dass diese Zinsschritte erwartet und deshalb bereits eingepreist sind. Klar ist aber: Wir sind bei den Festverzinslichen in einem Bärenmarkt und bleiben es in den nächsten Jahren auch", erkläre Beatrix Ewert.



"In unserem Basisszenario kommt es nicht zu einer Apokalypse und die Unternehmen verdienen weiterhin gut. Dennoch ist das Timing in der aktuellen Situation schwierig. Wir halten Aktien für einen Teil der Lösung, empfehlen aber ein Risikobudget beziehungsweise einen längeren Anlagehorizont", empfehle die Expertin. "Aktien bleiben alternativlos - wenn man sich die Schwankungen leisten kann."



Qualität schlage Growth und Value



Bei den Anlagestilen zeige sich aktuell ein Comeback der Value-Werte. Doch die Experten von Lazard Asset Management würden eine präzisere Strategie verfolgen, erkläre Beatrix Ewert: "Bei einem Vergleich von Value-, Growth- und Qualitätsaktien zeigt sich, dass Qualität Value und Growth in jedem Marktumfeld schlägt." Solche Unternehmen seien hoch profitabel, würden Preismacht besitzen, seien idealerweise wenig kapitalintensiv, würden über eine stabile Bilanz und eine attraktive Bewertung verfügen. "Mit solchen Titeln lassen sich auch Zeiten mit hohen Kursschwankungen gut aushalten", sage Beatrix Ewert.



Bei der regionalen Titelauswahl empfehle die Expertin von Lazard Asset Management ein globales Anlageuniversum - gerade in Zeiten von Krisen und Kriegen. Es biete eine breitere Aufstellung, die geopolitische Verwerfungen leichter abfedern könne. "Europäische Aktien bleiben aber attraktiv: Sie sollten schon aufgrund ihrer hohen Dividendenrenditen eine wichtige Rolle im Portfolio spielen", rate die Expertin. Außerdem sei viel Kapital aus Europa abgeflossen. Nach der Beendigung des Konflikts bestehe die Chance, dass dieses wieder zurückfließe. (05.04.2022/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Per Saldo zeigen sich die Aktienmärkte recht unbeeindruckt vom Krieg in der Ukraine, so die Experten von Lazard Asset Management.Aber die Volatilität sei hoch und Anleger sind besorgt. Beatrix Ewert, Client Portfolio Manager bei Lazard Asset Management, rate trotzdem zu einem langfristig orientierten Aktieninvestment. Ihre Empfehlung: Qualitätsaktien.Im ersten Quartal 2022 habe der globale Aktienindex MSCI World rund 4,1 Prozent verloren - das entspreche dem Wertverlust von Januar. "Die Ankündigungen der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve, die Zinsen zu erhöhen, hat die Korrekturen am Aktienmarkt ausgelöst. Nicht die Ukraine-Krise", ziehe Kapitalmarktspezialistin Ewert ihre Schlüsse. Aus ihrer Sicht habe der Krieg sicherlich die Probleme verschärft, indem er die Energiepreise und die Inflation noch weiter antreibe. Aber Auslöser einer Aktienbaisse sei er bislang nicht.