München (www.aktiencheck.de) - Trotz zuletzt wieder kräftig erholter Börsen dürften die Aktienkurse bei aller Volatilität auch weiterhin steigen, so Robert Greil, Chefstratege bei der Merck Finck Privatbankiers AG.Dies habe handfeste Auswirkungen auf die Preise der Assetklassen. So würden in Bewertungsmodellen beispielsweise Cashflows künftig tendenziell mit noch niedrigeren Diskontsätzen abgezinst, was die Attraktivität von Risikoanlagen wie zum Beispiel Aktien erhöhe. Für Wachstumsaktien, deren Cashflows und Gewinne besonders weit in der Zukunft lägen, womit ihr Barwert bei niedrigeren Zinsen steige, gelte das in besonderem Maße.Vor dem Hintergrund der zu erwartenden weiteren Asset-Preis-Inflation würden die Merck Finck Privatbankiers bei Aktien davon ausgehen, dass dies die Aufwärtsbewegung an den Börsen längerfristig unterstützen werde. Gerade langfristig orientierte Anleger sollten daher weiterhin nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten. (15.07.2020/ac/a/m)