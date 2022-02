Seit Monaten stünden die Turbinenbauer unter Druck. Das Kernproblem: Die hohe Inflation belaste die ohnehin schmalen Margen. Da würden auch die weiterhin vollen Auftragsbücher nicht helfen, um bei den Anlegern zu punkten. Spitze sich die Situation in der Ukraine zu, drohe sich die Spirale zu verschärfen. Eine Stagflation sei zu befürchten, die Zahlen der Turbinenbauer dürften sich dann auch auf absehbare Zeit nicht verbessern.



Vor diesem Hintergrund werde auch klar, warum Nordex und Co im heute freundlicheren Marktumfeld zu den Top-Gewinnern zählen würden. Sollte sich die Erkenntnis durchsetzen, dass der Ukraine-Konflikt nicht eskaliere, könnte die Erholung weitergehen. Gerade die Verlierer der vergangenen Wochen wären dann gefragt. Allerdings sei es aktuell noch zu früh, um die ersten Berichte aus Russland bereits als klare Signale in Richtung Entspannung zu deuten.



Die Probleme der Turbinenbauer seien tiefgreifend. Selbst wenn sich der Ukrainekonflikt entspanne, bleibe die Inflation mit den explodierenden Preisen für Vorprodukte eine große Herausforderung. Für einen Kauf von Nordex, Siemens Gamesa oder Vestas sei es deshalb nach wie vor zu früh. (15.02.2022/ac/a/m)







