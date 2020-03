Auch Unternehmen im Zusammenhang mit der Luftfahrtbranche, Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-17,1%) oder Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) (-16,5%) hätten starke Rückgänge in ihren Aktienkursen verzeichnet. Flugstornierungen und das US-Einreiseverbot würden auch hier das Sentiment belasten.



Rezessionsängste hätten auch die Kurse von Automobilunternehmen gedrückt, wie beispielsweise Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-12,7%), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (-15,6%) oder Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (-15,3%). Auch die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-9,8%) habe trotz einem besser als erwarteten Schlussquartal deutlich an Wert verloren.



Vergleichsweise "gut" hätten dagegen gestern im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) (-6,4%), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (-7,0%) und Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) (-7,7%) abgeschnitten. Im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (-3,6%), United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) (-4,7%) und Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) (-4,9%) an der Spitze des Index gelegen und hätten sich dem Abverkauf etwas entziehen können. (13.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Kursverfall bei Einzeltiteln setzte sich im Zuge der Coronavirus-Krise am gestrigen Handelstag weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Stark betroffen gewesen seien abermals Unternehmen, welche in der Tourismusbranche tätig seien und mit Buchungsausfällen zu kämpfen hätten. So hätten die Anteilsscheine von Kreuzfahrt-Reedereien, wie beispielsweise Norwegian Cruise Line (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC) (-30,4%), Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) (-22,4%) oder Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8) (-19,2%), wieder deutlich abgegeben.