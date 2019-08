Airbus auf Höhenflug: Bei einem um 24% auf 30,9 Mrd. EUR erhöhten Umsatz habe das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) mit 2,53 (1,16) Mrd. EUR mehr als verdoppelt werden können. Vor allem das Hochlaufen der Produktion der A320neo-Familie habe dafür gesorgt. Der Nettogewinn sei auf 1,2 (0,5) Mrd. EUR gestiegen. Airbus habe die Gesamtjahresziele bekräftigt. Empfindlich stören könnte allerdings der Handelsstreit mit möglichen Zöllen.



Nach einem ansprechenden Wachstum in Q2 habe PUMA die Erwartungen für das laufende Jahr nach oben gesetzt. Die Erlöse sollten nun währungsbereinigt um ca. 13% (bisher: 10%) steigen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde auf 410 bis 430 (Vorjahr: 337; bisher: 395 bis 415) Mio. EUR zulegen, habe es geheißen. In Q2 habe sich der Umsatz um 15,7% auf 1,23 Mrd. EUR erhöht, das EBIT sei überproportional um 39% auf 80 Mio. EUR gestiegen.



Die spanische Bank BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) habe den Nettogewinn in Q2 um 2,6% auf 1,28 Mrd. EUR gesteigert und dabei u.a. von einer verbesserten Situation bei faulen Krediten profitiert.



Der Euro habe angesichts schwächerer Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum und der FED-Zinsentscheidung nachgegeben.



Der Rückgang der US-Lagerbestände und die anhaltenden Sorgen vor einer Eskalation am Persischen Golf hätten den Ölmärkten Auftrieb verliehen. Gold habe nach freundlicher Eröffnung zum Schluss Abgabe verzeichnet. (01.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,34%, MDAX +0,50%, TecDAX +0,81%) haben nach dem Kursrutsch des Vortages zur Wochenmitte leicht zulegen können, so die Analysten der Nord LB.Dennoch seien die Anleger vor dem Zinsentscheid der FED vorsichtig geblieben. Tagesgewinner im Leitindex seien adidas gewesen, die 3,73% zugelegt hätten. Die Aktien des Sportartikelherstellers hätten von guten Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele durch den Konkurrenten PUMA profitiert. PUMA-Aktien seien um 8,40% gestiegen.Die erste Leitzinssenkung der FED nach über zehn Jahren habe an der Wall Street ( Dow Jones -1,23%, S&P-500 -1,09%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,19%) keinen Jubel ausgelöst. Hintergrund seien Aussagen von FED-Chef Powell gewesen, der die aktuelle Zinssenkung nicht als Beginn eines längeren Zinssenkungszyklus begreife. Apple habe nach guten Quartalszahlen +2,04% zugenommen, Chiphersteller AMD bleibe beim Ausblick hinter den Erwartungen zurück (-10,10%). Nikkei 225 notiere aktuell kaum verändert bei 21.508 Punkten (-0,06%).