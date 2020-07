Ladenschließungen und die gedrückte Verbraucherstimmung hätten beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) in Q2 zu einem Umsatzrückgang um 47% auf 1,99 Mrd. EUR geführt. Damit habe sich der Rückgang, der in Q1 noch bei minus 18% gelegen habe, weiter beschleunigt. Als Luxusgüterhersteller habe Richemont vor allem die wichtige Kundengruppe der Chinesen gefehlt.



Dagegen sei es beim Online-Modehändler Zalando richtig rund gelaufen. Nach ersten Berechnungen seien die Erlöse in Q2 um 26 bis 28% auf 2,01 bis 2,05 Mrd. EUR nach oben geklettert. Das bereinigte EBIT habe im gleichen Zeitraum zwischen 200 und 220 (Q2 2019: 101,7) Mio. EUR gelegen. Angesichts dieses Zahlenwerks habe der Vorstand seine Gesamtjahresprognose erhöht.



Eine höhere Vorsorge für Kreditausfälle habe auch der Bank of America das Ergebnis verhagelt. Der Nettogewinn sei um 54% auf 3,28 Mrd. USD eingebrochen. Wegen der mauen Konjunkturaussichten habe die Bank die Rückstellungen für Kreditausfälle um 4 Mrd. auf 5,1 Mrd. USD aufgestockt. Die Erträge seien um 3% auf 22,3 Mrd. USD zurückgegangen. Da die FED den Leitzins auf nahe Null Prozent gesenkt habe, sei der Zinsüberschuss um 11% gefallen.



Der Euro habe einen schwankungsreichen Tag erlebt und letztlich unter einem starken USD gelitten.



Die Ankündigung des Verbunds OPEC+, die Tagesförderung ab August um etwa 2 Mio. Barrel anzuheben, habe das schwarze Gold weniger stark sprudeln lassen. Auch Gold habe nicht so stark geglänzt. (17.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem kräftigen Anstieg am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte traten Anleger gestern auf die Bremse ( DAX -0,43%, MDAX -0,05%, TecDAX +0,41%), so die Analysten der Nord LB.Trotz der US-Einzelhandelsumsätze hätten Anleger die Sorge vor einer Verzögerung der Erholung der US-Wirtschaft an der Wall Street ( Dow Jones -0,5%, S&P-500 -0,3%) nicht abschütteln können.Der Nikkei 225 notiere etwas schwächer bei 22.669,13 Punkten.