Der Nikkei-225 notiere aktuell freundlicher bei 22.487,36 Punkten.



Nach Aussagen von BASF-Chef Brudermüller werde der Konzern den Einfluss der Corona-Pandemie im laufenden Jahresviertel stark zu spüren bekommen. Er schließe daher unverändert einen Verlust in Q2 nicht aus. "Wir erwarten bestenfalls ein operatives Ergebnis von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Es kann auch null sein oder negativ", habe Brudermüller gesagt und damit frühere Schätzungen bestätigt. Im Verlauf des Jahres gehe BASF von einer Verbesserung aus, nicht aber von einer vollständigen Erholung.



Wirecard habe die Veröffentlichung des schon lange erwarteten Jahresabschlusses 2019 wegen Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Saldenbestätigungen erneut verschoben. Der Abschlussprüfer Ernst & Young habe Wirecard darüber informiert, dass es über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Mrd. EUR (dies entspreche in etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme) keine ausreichenden Prüfungsnachweise gebe, habe Wirecard mitgeteilt. Der Vorstand arbeite mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Prüfer weiter aufzuklären.



Zalando rechne in Q2 mit einem signifikanten Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis, der deutlich über den aktuellen Markterwartungen liege. Als Gründe habe das Unternehmen ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere eine stark gestiegene Präferenz für digitale Angebote, sowie die Umsetzung der Plattformstrategie angeführt. Der Median des von Zalando zum 25. Mai 2020 erhobenen Analystenkonsensus habe beim Umsatzwachstum 16,0% und beim bereinigten EBIT 104 Mio. EUR betragen.



Der Euro sei von einem erstarkten USD belastet worden, habe sich aber über 1,12 USD gehalten.



Die Ölpreise seien schwach gestartet, bevor eine Gegenbewegung eingesetzt habe und die Preise ins positive Terrain gedreht seien. Gold habe sich weiterhin in einer engen Range und wenig verändert bewegt. (19.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie belastete auch den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,81%, MDAX -0,02%, TecDAX -6,00%), so die Analysten der Nord LB.Für einen heftigen Knall hätten jedoch News von Wirecard gesorgt. Die Aktie des Zahlungsabwicklers habe zwischenzeitlich mehr als 71% ihres Börsenwerts verloren.Zusammengefasst hätten erneute Coronavirus-Sorgen und die jüngsten Arbeitsmarktdaten den Dow Jones-Index ins Minus gedrückt ( Dow Jones -0,2%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,3%). In mehreren US-Bundesstaaten seien die Corona-Neuinfektionen stark angestiegen.Der Kreuzfahrtanbieter Carnival habe nach einem düsteren Ausblick 1,4% nachgegeben. Nach einem Rekordverlust von 4,4 Milliarden Dollar im Quartal rechne der Konzern auch in der zweiten Jahreshälfte mit roten Zahlen.