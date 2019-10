Der boomende Online-Handel und strategische Partnerschaften würden beim Zahlungsdienstanbieter Wirecard für mehr Zuversicht sorgen. Bis 2025 solle der Konzernumsatz nun auf mehr als 12 (bisher: mehr als 10) Mrd. EUR und der Betriebsgewinn (EBITDA) auf mehr als 3,8 (bisher: mehr als 3,3) Mrd. EUR steigen, wie Wirecard mitgeteilt habe. Die abgewickelten Transaktionen sollten auf mehr als 810 (710) Mrd. EUR in 2025 steigen.



Der Windanlagenbauer Nordex habe eine 10%-ige Kapitalerhöhung durchgeführt, die vom spanischen Großaktionär Acciona gezeichnet worden sei. Mit dem Kapitalzufluss solle weiteres Wachstum finanziert werden. Die Spanier würden damit ihre Beteiligung von 29,9 auf 36,3% erhöhen. Damit werde ein Pflichtangebot an die übrigen Nordex-Aktionäre fällig. Acciona biete den übrigen Aktionären 10,32 EUR für ihre Anteile.



Der finnische Versorger Fortum wolle von den Investoren Elliott und Knight Vinke für 2,3 Mrd. EUR Anteile von rund 20,5% an Uniper erwerben. Damit würden die Finnen den Anteil an Uniper auf mehr als 70,5% erhöhen. Die Behörden in Russland und den USA müssten der Übernahme allerdings noch zustimmen.



Gesunkene Preise bei Speicherchips hätten Samsung nach vorl. Zahlen das dritte Quartal vermasselt. Der Betriebsgewinn sei um 56% auf 7,7 Bio. Won (rund 6 Mrd. EUR) eingebrochen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 5,3% auf 62 Bio. Won gefallen. Ein noch stärkerer Einbruch sei durch unerwartet gute Verkäufe des neuen Smartphones Galaxy 10 verhindert worden.



Die überraschend guten Zahlen zur deutschen Produktion hätten den Euro zunächst in Richtung 1,10 USD klettern lassen. Am Ende hätten aber die Nachrichten im Hinblick auf den Brexit belastet.



An den Ölmärkten seien die Kurse etwas zurückgekommen. Belastend hätten die wenig hoffnungsvollen Neuigkeiten zum Brexit und zum Handelskonflikt gewirkt. In dem wieder unsicherer werdenden Umfeld sei Gold etwas höher gehandelt worden. (09.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits und neue Unstimmigkeiten im Handelskonflikt haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,05%, MDAX -1,72%, TecDAX -3,21%) am Dienstag belastet, so die Analysten der Nord LB.Gewinnmitnahmen hätten die Aktien von Wirecard getroffen, die am DAX-Ende 4,64% eingebüßt hätten. Zuvor habe das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2025 deutlich angehoben. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) hätten als zweitschlechtester Titel 3,47% verloren. Infineon habe auf einer Investorenkonferenz zur Autosparte auf eine leicht rückläufige Automobilproduktion in 2020 hingewiesen.Neue Spannungen im Verhältnis mit China hätten die Wall Street ( Dow Jones -1,19%, S&P 500 -1,56%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,67%) belastet. Die US-Regierung habe zuvor 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt, für die die Belieferung mit US-Produkten eingeschränkt werden solle. Boeing seien trotz mehrerer negativer Nachrichten (u.a. Einbruch bei den Auslieferungen) nur um 0,65% gefallen. Nikkei 225 notiere aktuell 0,71% leichter bei 21.434 Punkten.